Mezinárodní den nicnedělání!

Text: Prima Žena

12. ledna 2018 | 12:00

Jak už název napovídá, zaměřuje se tento netradiční svátek na relaxaci a lenošení. Nečekejte však žádné oslavy ani sešlosti, prostě nic. Takzvaný Nothing Day poprvé navrhl americký novinář Harold Coffin a v platnost vstoupil už před 45 lety, v roce 1973. Mezinárodní den nicnedělání se (ne)oslavuje každý rok 16. ledna, což letos připadá na druhý pracovní den. Kdo by byl proti lehké prokrastinaci takhle při úterku?

Určitě znáte situaci, kdy toho máte až nad hlavu a místo, abyste přidali, tak se před povinnostmi spíš zapřete. Ať už se tento stav týká práce, pochůzek na úřadech či domácnosti, zkuste využít den nicnedělání efektivně. Co vy víte, třeba vám oficiální den dovoleného lenošení pomůže zaktivovat se do plného pracovního nasazení.



1) Útěk za obědem

Oproti jižním státům máme jednu nevýhodu. Po obědě si nemůžeme dopřát siestu a v klidu tělo připravit na druhou část dne. Věděli jste však, že i taková obyčejná záležitost, kterou je oběd, je záminkou k alespoň chvilkovému nicnedělání? Třicetiminutová polední pauza se rázem promění v minimálně hodinovou záležitost, jakmile začnete vyhledávat polední menu svých oblíbených restaurací a konzultovat možnosti s kolegy. Trefit se do chuti každému dá přeci zabrat.



2) Mlsat se musí

Neustále někde čteme, jak je důležité jíst alespoň pětkrát denně a nutit tak trávicí ústrojí k nepřetržité činnosti. Vezměte si tuto radu k srdci, vyhraďte si okamžik sami na sebe a zaveďte krátké pauzy na mlsání. Mléčné výrobky mají být přeci součástí každodenního jídelníčku. Zažeňte tedy chuť na sladké třeba jogurtem Oikos. Z pravidelné přestávky si udělejte malý rituál, kdy vás nikdo nebude rušit, a vy se budete moci soustředit jen na sebe a přítomný okamžik.



3) Lenošení je také aktivita

Předejděte frustraci a stresu tím, že se naučíte rozeznat svou hranici. Tento pomyslný bod máme každý jinde a jen málokdo si ho dokáže připustit. Věděli jste, že ne každý se umí zastavit a opravdu si odpočinout? Zregenerovat tělo a mysl je přitom nutností pro to, abyste odváděli kvalitní výkony. Ten, kdo se vyhýbá aktivnímu lenošení, brání tělu přijímat pozitivní vjemy. Přestaňte litovat času, který relaxace zabere, a naučte se naslouchat vlastním potřebám. Uvidíte, že se vám tělo v dobrém odvděčí.



