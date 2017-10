Oslava kolekce Erdem x H&M

Text: Prima Žena

20. října 2017 | 12:00

Historický dámský klub Ebell v Los Angeles se proměnil v anglickou botanickou zahradu zaplavenou skutečnými i neskutečnými rostlinami. Ty lemovaly přehlídkové molo, jako by byl kousek Anglie převezen na západní pobřeží.

Modelky jako Malgosia Bela, Alek Wek a Guinevere Van Seenus předváděly kolekci ERDEM x H&M publiku složenému z celebrit, influencerů a módních redaktorů z celého světa. Beauty look pro přehlídku vytvořila beauty artistka Isamaya Ffrench a použila k němu produkty ze sortimentu H&M Beauty.





Romantika a příběh kolekce byly podtrženy okolním prostředím, které jen umocňovalo krásu barev a květinových potisků. Na této módní přehlídce to také bylo vůbec poprvé, co designér Erdem Moralioglu ukázal na přehlídkovém molu pánské modely.



Mezi hosty, kteří včera vstoupili do nádherného a působivého světa ERDEM x H&M byly i Kirsten Dunst, Kate Bosworth, Alexa Chung, Kate Mara, Selma Blair, Taylor Kitsch a Zendaya Coleman.



“Bylo tak vzrušující vidět, jak kolekce v Los Angeles ožívá. Bylo úžasné vytvářet tyto kousky společně s H&M a už se nemůžu dočkat, až se o ně podělím se světem,” říká Erdem.



“Erdem pro nás vytvořil svou novou kolekcí ERDEM x H&M nádherný kouzelný svět. Událost zachytila sílu krásy kolekce, pocitu, který v tomto světě nyní potřebujeme více než kdy předtím,” říká Ann-Sofie Johansson, Creative Director H&M.



Po přehlídce hosty čekalo živé vystoupení zpěvačky Grimes v místnosti plné květin ladících s kolekcí ERDEM x H&M. Hosté si potom mohli jako první na světě koupit kousky z kolekce v exkluzivním pop-up obchodě.



Kolekce ERDEM x H&M bude dostupná ve vybraných obchodech H&M po celém světě a online od 2. listopadu.