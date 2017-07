Pat a Mat mají v pražském muzeu studio

Text: Prima Žena

4. července 2017 | 15:00

Novou interaktivní výstavu věnovanou světu dvou legendárních postaviček Pata a Mata uvádí muzeum voskových figurín Grévin Praha. Pat a Mat mají v pražském muzeu vlastní studio, ve kterém chtějí lidem ukázat, jak například vznikají animované filmy.

Dva panáčky v čepičkách, rolácích a montérkách baví svými triky a zlepšováky diváky u televizních obrazovek již přes 40 let. V roce 1976 je vytvořil kreslířa výtvarník Lubomír Beneš společně s dramaturgem Jiřím Kubíčkem a výtvarníkem Vladimírem Jiránkem, kteří je vyslali do světa v prvním díle jejich dobrodružství pod názvem „Kuťáci“. Již pod známějším označením „… A je to!“ se seriál poprvé objevil v roce 1979, ale svá jména – Pat a Mat – získali tito popletení kutilové až o deset let později. Od té doby se dostali do mnoha patálií, vymysleli spousty zlepšováků a baví generace malých a velkých diváků nejen u nás, ale i ve světě. Kromě devadesáti epizod seriálu vznikl i film a divadelní hra, audiokniha, počítačová hra, ale třeba i reklamy inspirované nešikovnými kutily.V centru Prahy na Celetné 15 jsou teď k vidění na vlastní oči od 14. dubna 2017, kde můžete objevovat nejen tajemství a kouzla světa animace . Pata a Mata naleznete téměř na každém kroku vaší prohlídky i skrz naskrz stálou exhibicí. Tahle povedená dvojka kutilů vám ukáže technologie z produkce animovaných filmů. Můžete se stát součástí Patova a Matova světa díky trikové fotografii a 3D iluzím. Na workshopu light – art show si návštěvníci vyzkoušejí malování světlem známé z divadla Ta Fantastika od umělce Alexe Dowise. Tajemný přístroj Phenakistoscope přiblíží, jak se animované filmy dříve skutečně vyráběly.Výstava vznikla pod oficiální záštitou starosty městské části Praha 1. Tím započala dlouhodobá spolupráce mezi Musée Grévin Prague a hlavním městem Praha. Pat a Mat mají v pražském muzeu vlastní studio od dubna do konce léta. Je zde povoleno vše zkoušet, fotit, všeho se dotýkat, a hlavně se bavit. Interaktivitě a fantazii se meze nekladou.