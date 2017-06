Příběh Matěje z dětského domova

Text: Prima Žena

1. června 2017 | 09:00

Nadaný chlapec z Dětského domova v Kroměříži se spolu se svou partnerkou protancoval až do nejvyšší taneční skupiny v České republice. I díky pomoci Nadačního fondu Albert může každý den trénovat pod vedením mistrů Evropy v latinskoamerických tancích a připravovat se na mistrovství republiky i další soutěže.