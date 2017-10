ProTibet Ti sluší

16. října 2017 | 12:00

Kampaň nazvaná příznačně ProTibet Ti sluší ukazuje, jak to ženám sluší, pokud nosí trička s tibetským motivem a outfit doplní originálními skleněnými perlami. Hvězdami kampaně se staly herečky Eva Decastelo a Bára Mottlová, kterým to opravdu sluší. Kampaň se snaží ukázat, že solidarita Čechů s Tibeťany a jejich dlouhodobá podpora tibetské komunity se může přenést i do oblasti módy.

Podpora Tibetu není v České republice novinkou a organizace MOST ProTibet je jednou z těch, která pravidelně tuto podporu tibetským komunitám zprostředkovává prostřednictvím svých rozvojových projektů. A jedním z jejích projektů je i vlastní eshop, který začal fungovat v roce 2008 a na kterém každoročně nakoupí originální produkty stovky zákazníků.



“Náš eshop je jedním z projektů, kterým podporujeme tibetskou exilovou komunitu. Ať už se jedná o vzdělání tibetských dětí, hezké stáří tibetských seniorů nebo tradiční život nomádů,” říká Tomáš Přichystal z organizace MOST ProTibet.



V kampani, kterou pomáhal realizovat web Móda.cz, se objevila herečka a moderátorka Eva Decastelo, která ke svému zapojení řekla: „Pomáhat je samozřejmost a pomáhat slabším a bezbranným by měla být povinnost. Pomozte i vy, prosím.“



Kampaň ProTibet Ti sluší ukazuje, jak to ženám sluší v tričku odkazujícím na tibetskou kulturu. Tyto designová trička s Tibeťankou jsou v delším střihu a při jejich výrobě bylo vsazeno na 100% bio bavlnu. Trička je navíc možné doplnit pohádkovými skleněnými perlami, které vytvořili tibetští umělci ve sklářské dílně v exilové vesnici v Indii. Je možné si vybrat z mnoha barev a vzorů, každá perla obsahuje určité specifické elementy a hodí se tak pro odlišné příležitosti. Perly je možné pořídit jednotlivě, jako náramek nebo náhrdelník a krásně doplní celý outfit.



