Rossmann přináší radost

11. července 2017 | 09:00

Drogerie parfumerie ROSSMANN přináší svými kampaněmi radost vám i vašim dětem. Na jaře jste mohli soutěžit celkem o tři proměny a dozvědět se něco víc o svých vlasech a jejich správné péči díky kampani s názvem „Objevte kouzlo zdravých vlasů“. Nyní máte možnost pro své ratolesti získat plyšové postavičky z oblíbených filmů Disney•Pixar. Široká nabídka produktů za příznivé ceny a péče o zákazníka – to jsou prodejny ROSSMANN.

V plném proudu je věrnostní kampaň s Disney•Pixar, která běží až do 20. srpna 2017. Za každý nákup nyní sbíráte body (100 korun = 1 bod). Díky nim můžete za zvýhodněné ceny získat plyšové postavičky z oblíbených animovaných filmů Disney•Pixar: Auta, Hledá se Dory, Příběh hraček, Univerzita pro příšerky a Hodný dinosaurus. Pokud chcete mít plyšáky doma i vy, tak neváhejte a zapojte se! Na děti čeká Nemo, Dory, Mike, Sulley, Buzz Rakeťák, Woody, Arlo nebo Blesk McQueen.Na jaře běžela v drogeriích ROSSMANN kampaň „Objevte kouzlo zdravých vlasů“, v rámci níž se soutěžilo o tři proměny. Jejich výherkyně se tak dostaly do rukou profesionálních kadeřníků, vizážistů, fotografů či stylistů. Kampaň vznikla ve spolupráci s Franck Provost a Cewe fotokniha.První výherkyní byla slečna Lada z Českého Těšína, která se nebála experimentovat a nechala profesionálům volné ruce. Se svou novou image a nově nabytým sebevědomím tak může zazářit ve své budoucí profesi učitelky. Druhou výherkyní byla paní Veronika z Prahy, která se vrátila po mateřské dovolené zpět do práce a proměna jí měla pomoci zvýšit sebevědomí. Nejzajímavější částí proměny pro ni bylo focení v ateliéru a samozřejmě velmi ocenila rady v oblasti módy a kosmetických trendů. Poslední výherkyně paní Markéta z Liberce pracuje jako řidička autobusu MHD a je tedy denně v kontaktu s mnoha lidmi. Díky proměně měla Markéta možnost fotit se v ateliéru známého fotografa Jakuba Ludvíka a rovněž si odnesla modely od návrhářky Mili Kraus. Ať byly dámy rozdílné, spojovalo je jedno – radost z uskutečněné proměny a spokojenost s výsledkem, což bylo cílem kampaně společnosti ROSSMANN. Více informací na stránkách www.rossmann.cz nebo na facebooku ROSSMANNCZ.