Růžový říjen pomáhá

13. října 2017 | 09:00

Za příspěvek do kasičky chilli džem nebo 2 vstupenky na řízenou degustaci vín. A spoustu dalších netradičních dárků. A dobrý pocit. Již pátým rokem se můžete připojit k projektu Měsíc v růžové, který šíří povědomí o problematice rakoviny prsu a vyzdvihuje důležitost prevence a význam včasné diagnostiky. Navštivte Nákupní centrum Eden ve Vršovicích a můžete se bavit i pomáhat zároveň.

Každá dvanáctá až osmá žena onemocní v průběhu svého života rakovinou prsu. „Je to smutná statistika, ale je taky potřeba vědět, že stále více žen má šanci na uzdravení – jednak díky pokrokům medicíny, ale hlavně díky včasnému odhalení zhoubného bujení, v co nejranějším stadiu,“ říká Jana Drexlerová, ředitelka pacientské organizace Mamma HELP. „Proto se také intenzivně věnujeme edukaci, pořádáme stovky přednášek po celé republice, a snažíme se na to ženy upozornit, vysvětlit jim, jaké možnosti dnes mají. A rovnou je při té příležitosti učíme samovyšetření prsu na modelu.“Růžový říjen jako symbol boje proti rakovině prsu je po celém světě již známý přes 30 let. Proč právě v obchodním centru narazíte na takový druh osvěty? „ Právě ženy jsou hlavní cílovou skupinou všech obchoďáků“ říká Renata Nejtková, marketingová manažerka obchodních center společnosti Tesco Stores. „Abychom návštěvníky zaujali, připravili jsme originální akci: CHILLI festival, kde šéfkuchař Tomáš Braczek připraví na ochutnání několik kulinářských skvostů a navíc proběhne soutěž v pojídání chilli. Návštěvníkům tak nabídneme takovou pikantní prevenci.…“.Jednou z dalších akcí bude i módní přehlídka. Každý, kdo přispěje do kasičky, dostane dárek a ti, kteří přispějí více než 50tikorunou si budou moci vytáhnout stírací los, díky němuž získají další originální dárek navíc.Podrobnosti k Měsíci v růžové hledejte na www.mesicvruzove.cz