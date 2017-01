Nejlepší tanečníci se utkají o titul

Text: PrimaŽena

23. ledna 2017 | 15:00

Prestižní mezinárodní festival The Legits Blast, který již sedm let působí na Slovensku, poprvé proběhne v Praze a nabídne zajímavou podívanou plnou tance, hudby i životního stylu. Hlavní program začne 28. ledna 2017 v Arkádách Pankrác od 22 hodin.

Festival plný hiphopové hudby a skvělých tanečníků odstartuje slavným finálem světové série Undisputed World Bboy Series v bboyingu (komerčně známý jako breakdance), do kterého se celoročně zapojí více jak 7000 breakers ze 120 zemí světa. Nejlepších 10 breakdancerů se nakonec utká v boji o celkový titul světového šampióna pro rok 2016. Finále Undisputed World Bboy Series přichází do Prahy vůbec poprvé, v roce 2015 se konalo ve francouzské Marseille, rok předtím v Londýně.V rámci finálového večera proběhne také velkolepé hudební vystoupení, kdy se na pódiu objeví americký MC JERU THE DAMAJA. Po slavném vyhlášení světového šampióna bude následovat koncert českých legend INDY A WICH, které vystřídá show slovenského rapera SEPARA a DMS. Dále vystoupí například funková kapela Champion Sound, DJs Lean Rock (US), Renegade (UK), Smirnoff (RU) a Scream (UA).Vstupenky k zakoupení v sítích Ticketportal