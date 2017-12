SOFTdent je volbou hvězd

Text: Prima Žena

4. prosince 2017 | 09:00

Zdravý chrup a krásný úsměv chceme všichni a obzvláště důležité jsou pro každého profesionála působícího v showbyznysu. Ví to i mladá česká zpěvačka s jedinečným hlasovým projevem Kamila Nývltová, která nedávno slavnostně pokřtila nástěnný kalendář se svými stylovými a svůdnými fotografiemi z egyptské destinace Marsá Alam.

Kamila, která používá špičkové kartáčky na zuby třetího tisíciletí SOFTdent® PROclinic, má bezesporu skutečně nádherný úsměv. Jako je pro vynikajícího zpěváka důležité podávat při vystoupeních dokonalé výkony s lehkostí a nenuceností, také skutečně kvalitní kartáček v sobě spojuje účinnost s šetrností. Základním posláním moderního zubního kartáčku je dosáhnout co nejvyššího možného čisticího efektu za použití co nejmenšího tlaku na zubní sklovinu. Ta se totiž při nadměrném tlaku při čištění obrušuje, což vede k tvorbě zubního kazu. Kartáček SOFTdent® PROclinic je, stejně jako všechny produkty značky SOFTdent, vyvinutý odborníky v oblasti dentální hygieny.„Vzhled je pro mou práci samozřejmě velmi důležitý a patří k tomu taky krásný úsměv. A jen zdravé a dokonale čisté zuby mohou vypadat skutečně dobře,“ říká Kamila Nývltová a se zářivým úsměvem dodává: „Se zubním kartáčkem SOFTdent jsem se mimo jiné konečně naučila čistit si zuby správnou technikou, což je hrozně důležité.“ Držadlo kartáčku PROclinic má ergonomický tvar, který umožňuje správné tzv. tužkové držení kartáčku při čištění. SOFTdent PROclinic díky své trojúhelníkové hlavičce snadno dosáhne i do obtížně přístupných míst, jeho spirálové štětinky zvyšují abrazivní (čistící) účinek, a zúžený krček kartáčku přináší vyšší pružnost, a tím eliminuje tlak na zubní sklovinu.K dostání jsou zubní kartáčky SOFTdent PROclinic (nově i pro děti verze KIDS) na vyžádání ve všech lékárnách v České republice. Koupit si ho můžete také v maloobchodní síti ALBERT nebo na stránkách www.softdent.cz obr. 1: Kamila Nývltová oslňovala na křtu svého kalendáře nejen dokonalým úsměvem.obr. 2: ředitel společnosti ALFAVITA, s.r.o. JUDr. LUBOŠ RICHTER, předává dárkový balíček s produktovou řadou SOFTdent na křtu kalendáře Kamily Nývltové.