Thriller, který vám nedá spát!

4. května 2017 | 15:00

Další kniha od autora Dívky v ledu.



Po bestselleru Dívka v ledu přišlo nakladatelství Cosmopolis, součást Nakladatelského domu GRADA, s druhým příběhem autora Roberta Bryndzy. V thrilleru Noční lov, jenž se odehrává jednoho parného léta v Londýně, čelí oblíbená vyšetřovatelka Erika Fosterová další nebezpečné výzvě. Jestliže vám z Dívky v ledu šel mráz po zádech, z Nočního lovu vás bude polévat horko...

O knize Noční lov:

O autorovi:

Jedné horké červnové noci je detektiv šéfinspektor Erika Foste¬rová přivolána k vraždě. Oběť, vážený praktický lékař, je nalezen ve své posteli udušený. Zápěstí má svázaná a oči pod průhledným sáčkem utěsněným pod hlavou vypoulené. O několik dní později umírá za podobných okolností další muž a Erika a její tým už tuší, že čelí sériovému vrahovi. Ten své oběti sleduje, pozoruje a čeká na vhodný moment, kdy udeří. Co mají oba mrtví společného? Je v jejich minulosti nějaké tajem¬ství, které by je mohlo spojovat? A co je spojuje s vrahem? Erika udělá vše pro to, aby Noč¬ního lovce zastavila a dopadla, i když opět riskuje a dostává se do konfliktů s nadřízenými.A možná vrah sleduje i ji…Robert Bryndza je britský autor žijící trvale na Slovensku se svým slovenským manželem Jánem. Jeho prvního thrilleru, Dívka v ledu, se v zahraničí prodalo přes milion výtisků. První díl poutavé série s vyšetřovatelkou Erikou Fosterovou byl označen jako bestseller např. v The Wall Street Journal a USA Today. Kniha byla přeložena již do dvaceti pěti jazyků a její první české vydání nakladatelstvím Cosmopolis z listopadu 2016 dosáhlo k dnešním dnům desítek tisíc prodaných kusů. I Noční lov a na podzim chystané české vydání Temné hlubiny se dodnes v zahraničí drží na předních příčkách nejprodávanějších knih a na dalších případech Eriky Fosterové Robert Bryndza pracuje.Kromě této série je taktéž autorem romanticky a humorně laděných zahraničních bestsellerů. www.grada.cz