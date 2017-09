Veletrh World of Beauty & Spa 2017

Text: Prima Žena

21. září 2017 | 12:00

Podzimní, již 24. kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA (8. – 9. září 2017 v PVA EXPO PRAHA), opět předvedl v oborech krásy a životního stylu nepřeberné množství úžasných novinek. Podzimní a zimní trendy v líčení, účesech, nehtovém designu i módních stylech byly prezentovány řadou vystoupení nejznámějších vizážistů, kadeřníků, stylistů i módními přehlídkami, kde nechyběly nejkrásnější dívky Česka. Nápadité trendy se zrcadlily také v řadě soutěží.

A co zaujalo zájemce o novinky ze světa krásy a harmonie tentokrát nejvíce? Rozhodně m.j. prezentace několika stovek prestižních značek z oboru. Jednalo se o TOP-novinky i osvědčené a žádané tradiční přípravky a metody z oborů profesionální kosmetika, přístroje a vybavení pro salony, péče o vlasy, péče o nehty, jejich modeláž a zdobení, péče o nohy, wellness, spa, hotelová péče i výrobky pro finální spotřebitele. Na stáncích se návštěvníkům věnovali špičkoví odborníci, kteří dokázali poskytnout veškeré informace o nabízených přípravcích a metodách, zodpovědět dotazy, poradit s aplikací i volbou správného přípravku pro klienta, ať již šlo o poradenství k anti-aging metodám, péči o ruce a nohy, regeneraci či alternativním metodám v oboru. V centru zájmu byla přírodní péče, aromaterapie i masáže spojené s relaxací a oživením celého těla na fyzické i psychické úrovni, přibyly firmy prezentující skvělé produkty pro přírodní péči a bioprodukty. Prostřednictvím spolupráce s komerční sekcí americké ambasády byly na veletrhu prezentovány nové značky hledající zastoupení v České republice.



Trendy v líčení, účesech, odívání – LOOK podzim/zima 2017 - návštěvníci shlédli tradičně v podání vizážistické hvězdy Pavla Bauera, Štěpánky Podroužkové, kadeřnických mistrů Romany Topinkové, Honzy Špilara, Daniely Hejtmánkové a dalších „guru“ světa módy. Zazářily opět nejkrásnější dívky, miss ČR, v čele s českou miss World Lucií Kovandovou a českou miss 2014 Gabrielou Frankovou, sobotní den zpestřily indické taneční kreace. K zážitkům veletrhu patřila soutěžní klání: mistrovství v make-upu na téma „Blue Dahlia“ s nádechem tajemna a svůdnosti, „life“ soutěž napříč kadeřnickým světem „INSPIRACE 2018“ představila techniku „Balayage & Ombré“. Soutěžící mistrovství v nail designu tvořily tzv. „zákaznické nehty“, „supernovou“ byla jedinečná soutěž v líčení metodou Airbrush na téma „ Bridal make-up“, soutěž pedikérů „Beauty Foot Cup 2017“, předvádění stylingu řas a obočí, „ROCCOCO“ líčení s hosty z maskérské školy FaZa make-up Amadeus a Constanze, prezentace mezinárodní soutěže designérů „Fashion games“, soutěž produktů mimořádné kvality BEPPA i soutěž v naturálním fitness „Beauty & fitness cup“. Pavel Bauer představil nové semifinálové téma soutěže Creative image team 2018 – „Splash of Color“. Na pódiu se střídaly mediálně známé tváře – hosté našich vystavovatelů (za GERnétic mj. Michaela Dolinová, Sandra Pogodová, Václav Tobrman v divadelní show, dále Ester Janečková za Yasmínu, a mnoho dalších) i tvůrčí díla řady mladých návrhářů v přehlídkách a show.



