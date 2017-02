Známý brněnský orchestr slaví 10 let

Text: Prima Žena

28. února 2017 | 12:00

B-SIDE BAND slaví 10. narozeniny novou deskou nazvanou jednoduše B-SIDE BAND: 10 LET. Orchestr, který na jaře roku 2006 založil trumpetista a bandleader Josef Buchta, má na svém kontě četné úspěchy a v současné době patří na tuzemské scéně mezi respektovaná hudební tělesa.

Mimořádné CD B-SIDE BAND: 10 LET v sedmnácti skladbách mapuje dosavadní působení a historii kapely, včetně významných hostů, kteří během deseti let s kapelou vystoupili. Narozeninová novinka B-SIDE BANDu vyjde 13. března.



Americký tradicionál Old MacDonald v podání Vojtěcha Dyka, společné songy Baby Drive s držiteli Grammy New York Voices, nebo It don´t mean a Thing či Nevertheless s bristkým vokálním triem The Puppini Sisters, bigbandové aranžmá Intercooler kapely Monkey Business, nazpívané Matějem Ruppertem, dvě společné skladby s Kurtem Ellingem či Too Close Comfort s Terezou Černochovou.… Tyto a další skvělé skladby zazní z nového CD B-SIDE BANDu. Album z větší části tvoří originální live nahrávky, doplněné dotočenými studiovými nahrávkami.



B-SIDE BAND založil na jaře roku 2006 trumpetista a bandleader Josef Buchta. Kapela je sestavena z 18 špičkových instrumentalistů a během svého působení na hudební scéně si vytvořila silnou tradici a pevnou základnu příznivců.



V roce 2007 absolvoval B-SIDE BAND tour po českých věznicích s představením Ivánku, kamaráde Petra Čtvrtníčka a Jiřího Lábuse a v roce 2008 provedl obnovenou premiéru legendární Jazzové mše Jaromíra Hniličky. Ve spojení se zpěvákem, hercem a performerem Vojtěchem Dykem slaví úspěchy od roku 2010. Společně mají za sebou pět vyprodaných tour a vydání několika alb, kdy v roce 2012 za CD Live at La Fabrika získali ocenění Czech Music Academy Awards. V roce 2014 kapela vydala dvě CD – instrumentální Meeting Point a první autorské studiové album pod názvem DESKA.



Kapela dále spolupracuje se zpěváky Matějem Ruppertem, Terezou Černochovou, Romanem Dragounem, Jiřím Macháčkem, Danem Bártou, Dashou, Janem Smigmatorem, se saxofonistou Michalem Žáčkem, trumpetistou Jurajem Bartošem. Hlavními hudebními tvůrci a aranžéry jsou Boris Urbánek, Ondřej Brousek, Zdeněk Novák, Jiří Levíček a Jakub Červenka. Big band má na svém kontě

