Rty dokonalosti

Text: Prima Žena

27. března 2017 | 12:00

Nové „must-have“ tužky na rty Slide On Lip Pencil od NYX PROFESSIONAL MAKEUP!

Nepřeberné množství odstínů nových tužek na rty Slide On Lip Pencil vybarví vaše rty do takových tónů a barev, o kterých se vám ani nesnilo.



Na výběr je z mnoha tónů, od odvážné zelené a modré přes pastelové lila barvičky až po ty nejpřirozenější nude odstíny.



Voděodolné tužky Slide On Lip Pencil vaše rty krásně vytvarují a orámují. Lehounce se nanáší a dodají rtům dokonale matný vzhled.



Tužky na rty Slide On Lip Pencil od NYX PROFESSIONAL MAKEUP rty dokonale definují a dodají jim barevnou intenzitu – rty nejprve pečlivě obtáhněte a poté vybarvěte jemnými tahy.



Pro dosažení zcela bezkonkurenčního vzhledu je ideální kombinace tužky na rty Slide On Lip Pencil s ikonickými rtěnkami Soft Matte Lipstick. Stínujte a hrajte si, buďte ženou NYX PROFESSIONAL MAKEUP.



Taková žena je krásná navenek i zevnitř, je inteligentní, má přehled, nebojí se dobrodružství, ani experimentů, včetně těch barevných.



Zároveň má ráda kvalitu a drží krok s trendy. Svou kosmetiku si vybírá velmi precizně, proto volí značku profesionálních make-up designerů, NYX PROFESSIONAL MAKEUP. Tu najdete ve specializovaných buticích nebo v e-shopu.