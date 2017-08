Away we glow - Tekutý rozjasňovač

Text: Prima Žena

22. srpna 2017 | 15:00

Nechte se unést novým tekutým rozjasňovačem od NYX Professional Makeup!

Jedinečné složení obsahuje jemné částečky, které skvěle odráží světlo, a dokážou tak každou tvář nejen rozjasnit, ale pomocí zvýraznění určitých částí také vytvarovat.



Jedinečný Away We Glow je dostupný v devíti lehounkých odstínech s krémovou texturou a hodí se pro všechny podtóny pleti.



Díky speciálnímu aplikátoru je použití rozjasňovače velice jednoduché. Stačí z tuby nabrat požadované množství a nanést ho na vrch lícních kostí, do vnitřních koutků očí, pod obočí a na další partie, které jsou třeba zvýraznit.



Na závěr stačí rozjasňovač vklepat prsty, aby dokonale splynul s pletí a ostatními produkty a působil co nejpřirozeněji. Rozjasňovač na pleti rychle schne, a proto je možné ho vrstvit.