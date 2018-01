Barevné novinky pro dokonalé líčení

Text: Prima Žena

29. ledna 2018 | 12:00

S novými paletkami očních stínů Love You So Mochi, inspirovanými oblíbeným japonským dezertem „Mochi“, si užijete spoustu zábavy! Obě barevné varianty - v pastelových a broskvových tónech, nabízí obláčkově měkkou, na dotek hedvábnou texturu každého z 10 očních stínů s matným i třpytivým finišem pro jednoduchou aplikaci a bezchybný výsledek. Na závěr pro vás máme malé upozornění: Textura připomínající maršmelouny může vést k lásce na první pohled