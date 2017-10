Jak používat pudrové stíny na obočí

Text: Prima Žena

8. října 2017 | 09:00

Pudrové stíny na obočí jsou největším hitem v módním stylingu, zejména u mladé generace. Je to tak jednoduché a rychlé, že to zvládne každá z nás, a navíc – vypadá to krásně přirozeně. Správné obočí je to, které je přirozené – tvrdí přední módní stylisté, kteří se čím dál více zaměřují také na obočí, které dotváří náš celkový vzhled více, než by se mohlo zdát. Není se tedy čemu divit, že jeho úprava se stává pro ženy stejnou ranní rutinou jako nanesení make-upu nebo rtěnky.