Naličte se na ples jako profík!

Text: Prima Žena

24. ledna 2018 | 09:00

Plesová sezóna už je oficiálně v plném proudu. Šaty máte vybrané, doplňky dokonale sladěné, ale perfektní dojem si žádá ještě krásné líčení a účes. Díky obrovské popularitě beauty blogerek se nejedna z nás rozhodla chopit štětce a více či méně úspěšně tvořit malé umělecké dílo na svém obličeji. Pro případ, že byste byla z těch všech návodů na YouTube trochu zmatená, poradili jsme s vizážistkou Štěpánkou Podroužkovou, která pracuje s britskou dekorativní kosmetikou Mii.

Pleť na prvním místě

„Sebelepší make-up nebude vypadat dobře na suché, problematické nebo jinak postižené pleti,“ vysvětluje Štěpánka. Naučte se starat o svou pleť po celý rok, je to rozhodně jedna z nejlepších investic, jakou pro sebe můžete udělat. Veškeré depilace v obličeji provádějte den před akcí, aby se začervenání stihlo stáhnout. Večer naneste peeling a odpoledne před plesem si dopřejte hydratační masku. Pro dokonalý povrch pleti a delší výdrž make-upu doporučujeme použít podkladovou bázi.



Štěpánka ráda pracuje s lehkým krycím make-upem Mii Absolute Face Base. Při výběru však radí dávat si pozor hlavně na odstín: „vybírejte vždy za denního světla. Klidně si řekněte o vzoreček a opravdu se přesvědčte, že na vás nemění odstín ani v průběhu dne. Barva by měla plynule přecházet na krk a dekolt, aby nevytvářela dojem masky.“ Špatný podtón, nebo dokonce odstín make-upu dokáže zruinovat všechny vaše snahy.



Méně je více

Ačkoliv by mělo být večerní líčení výraznější než to do kanceláře, nenechávejte se příliš unést svou kreativitou. Často vám může prokázat spíš medvědí službu. Respektujte své možnosti i barevný typ. To, že je fialová rtěnka trendy, neznamená, že bude slušet všem. „Asi už to je otřepaná fráze, ale opravdu zvolte buď výrazné rty nebo oči. Vyberte si jeden prvek, na který se opravdu zaměříte,“ radí Štěpánka. U výrazné rtěnky nezapomeňte na konturovací tužku a také na to, že ji budete muset během večera pravidelně kontrolovat. Pokud zvolíte temné kouřové stíny, dejte si záležet s přechody a jejich pozvolným vytrácením. Kouřové líčení nemusí být vždy černé. Odstíny hnědých budou rozhodně schůdnější variantou pro začátečnice, tóny fialových a burgundy zase zajímavým oživením. Jemné líčení skvěle doplní i třpytivá linka Glitter Glam Liner.

« předchozí strana 1 2 další strana »