Obočí dělá image

Text: Prima Žena

10. srpna 2017 | 15:00

Husté, plné, maximálně přirozené obočí sladěné s barvou vlasů, anebo naopak velký kontrast světlých vlasů a tmavého obočí - to jsou současné trendy rychle se rozvíjejícího oboru stylingu obočí i celého total looku, který nyní vládne světovým módním molům.



Styling obočí je v současné době největším trendem v módní branži. Dokonce se ustálil pojem total look, pod nímž se skrývá celkový trendy vzhled, který ale nezahrnuje jen oblečení, boty, šperky, úpravu vlasů a líčení, ale i módní trendy úpravy řas a zejména obočí.



Po celém světě - i v České republice - dokonce vznikají tzv. Brow bary, které se specializují na úpravu řas a obočí. Období, kdy tyto služby poskytovaly kosmetičky, nebo v lepším případě kadeřnice, tak pomalu končí a úprava řas a obočí se stává módním hitem číslo jedna.



“Je to dáno především tím, že lidé začínají chápat, jak významnou roli obočí především v prvním dojmu hraje. Rámuje obličej, reflektuje náš osobní individuální styl a je důležité pro náš celkový vzhled, který dotváří, a hodně tak o nás samotných vypovídá,” říká Christine Akbaba, přední rakouská stylistka, která zastupuje značku RefectoCil, světového lídra v úpravě řas a obočí. V létě navštívila Českou republiku při praktickém workshopu stylingu obočí a zde je několik jejích rad:



Obočí upravujte jen ze spodní strany!

Trendy je podle odbornice plné, husté obočí - čím je přírodnější, tím lepší, ale rozhodně nesmí být neupravené - je nutno ho tvarovat, ale velice citlivě!



A jak tedy na trendy úpravu obočí v praxi? “Obočí upravujeme jen z jeho spodní strany, nahoře “letí” přirozený tvar i vzhled. Jediné pravidlo úpravy, které bychom měli dodržovat, zní: ze ⅔ by mělo mít obočí stoupající charakter a z ⅓ klesající. Další úprava je pro každého individuální, každému sedne něco jiného. A nezapomeňte na to, že na své obočí musíte pohlížet jako na dvě sestry, ne jako na dvojčata - oba oblouky nejsou symetrické, každý je jiný a současným hitem je zachování jejich maximální přirozenosti,” podotýká Christine Akbaba.



« předchozí strana 1 2 další strana »