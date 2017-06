Přirozený letní make-up krok za krokem

Text: Prima Žena

30. června 2017 | 09:00

Po roce tu máme opět období koupání, opalování, cestování. Konečně si můžeme užívat sluníčka, dlouhých letních nocí a všech radostí, které k pravému létu patří. Teplé počasí má však i jednoho nepřítele – make-up.

Také se bez líčení necítíte dostatečně sebevědomá a zároveň nechcete mít na obličeji rozteklou masku? Jacquie Carter, beauty expertka společnosti Herbalife, přináší návod na jednoduché líčení, které podtrhne vaši přirozenou krásu a zároveň nechá vaši pleť dýchat.



Začněte s čistým štítem

Před každým líčením si vyčistěte pleť. Vyberte si takový produkt, který nejvíce vyhovuje vašemu typu pleti. Po odlíčení si důkladně omyjte obličej teplou vodou a následně jej osušte čistým ručníkem. Tento postup je důležitý nejen před nanášením make-upu, ale i při jeho odličování. Vždy pečlivě odstraňte veškeré zbytky make-upu, a to především v okolí očí a T-zóny (čelo, nos a brada), která má tendenci se více mastit a ucpávat póry.



Hydratace a peeling nerozlučnou dvojkou

Peeling a následná hydratace jsou nedílnou součástí péče o pleť. Odstraněním šupinek suché kůže z povrchu vašeho obličeje dosáhnete nejen přirozeného lesku, ale i lepšího vstřebávání produktů do pleti. Navíc make-up zůstane hladký a bude vypadat svěže po celý den. „Pokud není pokožka hydratovaná, vypadá mdle a zanedbaně. V období léta doporučuji během dne používat hydratační krém s ochranným faktorem SPF, který vaší pokožku ochrání před škodlivými vlivy slunečního záření. Na noc pak aplikujte výživný krém pro regeneraci pleti,“ vysvětluje Jacquie Carter z Herbalife.



Méně je více

To platí především v případě přirozeně vypadajícího make-upu. Svoji pleť zbytečně nezatěžujte těžkým make-upem a raději sáhněte po korektoru. Jemnou vrstvou zakryjte drobné nedostatky v okolí nosu, brady a čela a zamaskujte případné drobné kruhy pod očima. Aby korektor vydržel celý den na místě, použijte transparentní pudr. Nejen, že líčení zafixuje, navíc se postará i o zmatnění pleti.



