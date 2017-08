Svůdné a jemné rty každý den

17. srpna 2017 | 15:00

Každá z nás se čas od času potýká se problémem suchých a popraskaných rtů. Důvodem může být nevhodná skladba jídelníčku, genetika, ale i náhlé změny počasí nebo špatně zvolená péče.

Pokud chcete mít svůdné a jemné rty každý den, vyzkoušejte následující babské rady, mají své osobité kouzlo i překvapivý účinek. Že nemáte na postupy našich babiček čas? Nezoufejte, máme řešení i pro časově vytížené ženy, které na to chtějí jít přírodní cestou.



Upravte jídelníček. Suchými rty může dávat náš organismus najevo, že je s ním něco v nepořádku. S největší pravděpodobností mu chybí některý z vitamínů a minerálů. Do jídelníčku proto zařaďte ořechy, semínka, pšeničné klíčky, pivovarské kvasnice a celozrnné pečivo, které obsahují vitamin B. „Ečko“ doplníte zelenými potravinami, jako je listový salát, brokolice nebo avokádo. Pro maximální účinek vsaďte i na zinek, a dejte si vejce, hovězí, vepřové či krůtí maso nebo mořské ryby. Pravidelný pitný režim je samozřejmostí. Vypijte minimálně 1,5 l neochucených nápojů denně.



Pravidelně masírujte. Vaše rty si zaslouží pravidelnou pozornost v podobě peelingu ještě více než pokožka na tváři a těle. Proč? Je totiž třikrát tenčí a odlupuje se až čtyřikrát rychleji. Navíc nemá žádné mazové žlázy, které by ji chránily. Peelingem jí pomůžete. Odstraníte odumřelé kožní buňky a zároveň pokožku ošetříte jako kdysi naše babičky, které si připravovaly jemnou směs z cukru, medu a oleje, již do rtů pravidelně masírovaly.



Pokud nemáte na domácí přípravu čas nebo jste ustavičně na cestách, sáhněte po přírodním peelingu od MARKa, který oproti babskému receptu obsahuje navíc kvalitní čerstvě pomletou kávu. Ta v kombinaci s hnědým cukrem odstraní ze rtů suché šupinky a jemnou masáží je prokrví a zjemní. Jojobový olej a včelí vosk rty hloubkově hydratuje a vytvoří na nich ochranný film. Tento kávový zázrak vrátí svůdnost i suchým a popraskaným rtům. Můžete ho používat třeba i každý den, např. pro vyhlazení rtů před nanesením vaší oblíbené rtěnky.



