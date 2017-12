Vánoční třpyt, plesy a galaktické doplňky

Text: Prima Žena

8. prosince 2017 | 09:00

“Čeho je moc, toho je příliš”…a to je přesně to, co se nám letos líbí!

Pojďte s námi poznat nová pravidla sezóny.



Barevné variace Hairplus Eyeliner skýtají letos prostor pro velké módní experimentování.





Černá, hnědá, olivově zelená, modrá, galatický třpyt…a ruku v rucenádherné dlouhé řasy.





Hairplus Eyeliner obsahují unikátní recepturu, díky níž objevíte konečně! maximální délku vlastních řas a vykouzlíte ultraglamour líčení.



Je čas Vánoc. Je čas pro Vaše hezčí já…