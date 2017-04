Vyčarujte si svůdný pohled

Text: Prima Žena

18. dubna 2017 | 09:00

Oční kontakt. Jeden z nejsilnějších okamžiků komunikace. U žen také jedna z největších „zbraní“. Právě svůdný pohled dokáže s opačným pohlavím doslova divy. Podtrhněte půvab a hloubku svých očí s triem novým paletek očních stínů COLOR YOUR EYES by Marionnaud.

Ať už sáhnete po kazetce 01 – NUDE, která je vhodná pro přirozené, tzv. „nahé“ líčení, či po 02 – SMOKEY, se kterou zvládnete okouzlující kouřové stíny, nebo se vám zalíbí barevná 03 – COLORLIFE, vždy budete mít po ruce spolehlivého pomocníka, se kterým dotáhnete líčení očí k dokonalosti. Trojice nových očních stínů COLOR YOUR EYES je k dostání výhradně v síti parfumerií Marionnaud.



U líčení již řadu let platí jednoduché pravidlo, že méně je více. Pokud se tedy rozhodnete nalíčit výrazněji oči, nechte si přirozené, třeba jen leskem obtažené rty, když naopak jen lehce zvýrazníte oči nahým líčením, doplňte je sytou rtěnkou. S tímto jednoduchým pravidlem se nikdy nedopustíte makeupového faux pas.



U očních stínů dbáme na to, aby ladily s naším typem pleti, barvou očí a samozřejmě aby to byly stíny kvalitní, které budou držet tam, kde mají. Všechny tři kazety edice COLOR YOUR EYES by Marionnaud přesně takové jsou, nabízejí příjemnou, hedvábnou texturu, každá z nich má deset odstínů s vysokou pigmentací, oboustranným aplikátorem (houbička a štětec) a zrcátkem, abychom si make up mohly vyčarovat i třeba last minute v autě.



Color your eyes Nude By Marionnaud

Přirozenost je v kurzu, a pokud ji také ctíte, kazeta 01 NUDE je pro vás správnou volbou. Deset odstínů, vystupňovaných od nejsvětlejšího k nejtmavšímu, bude slušet všem typům žen i barvám očí. Jemné odstíny jsou přirozené, najdeme zde matnou růžovou, ale také barvu s fialovým nádechem, která na víčku naopak zanechá hvězdný třpyt. Kazetu můžete mít stále při ruce a diskrétně si po pracovní poradě před večerní schůzkou vyčarovat pohled, kterému váš vysněný princ neodolá.



« předchozí strana 1 2 další strana »