Žhavá sexy paletka inspirována Naked Heat

Text: Prima Žena

25. března 2018 | 09:00

Zatraceně sexy Naked Petite Heat je kompaktní paletka šesti nových žhavých očních stínů inspirovaných naší oblíbenou Naked Heat.



Pět matných stínů lze použít na víčko, do očního záhybu či jako linku, rozjasnění poté docílíte díky šestému semi-matnému odstínu. Paletka obsahuje vše, co potřebujete k běžnému líčení a sexy žhavému looku zároveň. Dokáže být i pomocníkem na cestách. Díky malému praktickému balení se hodí i do té nejmenší kabelky!



Nenechte se ale oklamat jejími „petite“ rozměry! Všechny stíny zůstávají v plné velikosti a k paletce samozřejmě nechybí ani praktické zrcátko. Do tohoto žhavého produktu se sexy grafickým zpracováním hořících růží se jen těžko nezamilujete!



Dobře víte, že s našimi produkty se fantazii meze nekladou! Ať už budete odstíny používat samostatně nebo je kombinovat, budete schopni vždy vytvořit ten správně žhavý look podle vašich představ. Mezi naše nejoblíbenější patří terakotový Hot Spell a červeno-hnědý Strike. Pokud se ale cítíte na ultra žhavý look, zaručeně sáhněte po cihlových odstínech Wild Thing a Heist. Pro milovníky našich paletek také doporučujeme použít žhavé stíny paletky Petite Heat jako podklad pro její starší sestru Naked Heat o dvanácti odstínech.



Nechceme, abyste se spokojili s málem. Oční stíny, které nedrží, šupinatí nebo se vytrácí, jsou již dávno pasé. V paletce Naked Petite Heat každý z odstínů obsahuje nás Pigment Infusion System, patentovanou směs přísad, která zaručuje vysoký pigment, sametovou strukturu a blending jako od profesionálního maskéra.