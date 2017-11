5 nejčastějších problémů s pletí v zimě

24. listopadu 2017 | 09:00

Zima je každoroční zatěžkávací zkouškou pro naši pleť. Lehké hydratační krémy v poličkách nahrazují ty hutnější, výživnější a olejíček na rty se stává nezbytnou součástí kabelky. Kromě běžných zimních neduhů, jako je vysušená nebo podrážděná pokožka, se můžeme setkat i s trochu závažnějšími projevy toho, že naše tělo považuje mráz za nepřítele číslo jedna.

Kuperóza a rosacea (růžovka)

Jednotlivé červené žilky prosvítající pod kůží znají zejména ženy s tenkou suchou kůží. Kuperóza je postižení kapilár v kůži, které ztrácí schopnost se rozšiřovat a smršťovat a vznikají tak rozšířené cévky, které se vyskytují zejména na obličeji. K jejich tvorbě velkou měrou přispívá genetika, životospráva a rychlé přechody mezi teplotami, jako je právě přecházení z mrazu do vytopené místnosti. Pokud do své stravy zařadíte větší množství vitamínu C a pohanky, můžete výrazně pomoci zlepšení stavu cévek.



Rosacea nebo-li růžovka také souvisí s rozšířenými cévkami. V tomto případě jde o zánětlivé onemocnění kapilár, kdy jsou postiženy větší plochy pokožky a mohou vznikat i zanícené boláky. Pokožku je třeba důkladně chránit před vnějšími vlivy, vyživovat a ošetřovat kosmetikou s hojícími a protizánětlivými látkami, jako je zelený čaj a kadidlovník nebo starý dobrý měsíček lékařský. V nabídce přírodní kosmetiky Pevonia Botanica najdete řadu RS2 přímo určenou pro pokožku s rozšířenými cévkami a rosaceou. V nejtěžších případech lze rosaceu redukovat pomocí IPL (intenzivní pulsní světlo) ošetření na klinice krásy.



Kožní plísně

Ráno se nabalíme, abychom nezmrzli a po příchodu do práce rychle odhazujeme vrstvy, abychom se neuvařili. Jenže někdy není kde se přezout nebo si odložit a z našeho těla se stává chodící skleník, a tedy ideální prostředí pro kožní plísně. Dbejte tedy na to, aby bylo vaše oblečení z kvalitních a prodyšných materiálů. Dobrou prevencí proti plísním na nohou je pudrový zásyp, který zabrání pocení a zapařování. Nohy také můžete ošetřovat olejem z tea tree nebo méně známý oregánovým, které působí antibakteriálně. Už naše babičky věděly, že česnek je malý zázrak a na boj s mykózami někdy funguje lépe, než masti z lékárny.



