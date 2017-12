Bernard Cassière

1. prosince 2017 | 12:00

Bernard Cassière Paris francouzská kosmetika, díky které se přiblížíte zpět k přírodě. Máte rádi tajemství? Tajemný vesmírný krém, opředený tajemstvím regenerace pleti, obsahuje extrakt měsíčního kamene.



Máte rádi tajemství? Každý podzim přichází Bernard Cassière Paris s limitovanou sváteční edicí. V letošním roce přináší Tajemný vesmírný krém, opředený tajemstvím regenerace pleti, obsahuje extrakt měsíčního kamene a polodrahokamu Olivínu. Jejich vlastností je zpomalovat stárnutí a s tím spojené projevy. Máte-li zájem o tento klenot v limitované edici, můžete si jej prostě jednoduše objednat u své kosmetičky, nebo se zapojit do soutěže, kterou najdete na našem FB profilu





BC Paris je fenomenální francouzskou kosmetickou značkou. Působí na trhu ve Francii již od roku 2000 a je distribuována do více než 50-ti zemí. BC Paris byla první značkou, která se předvedla na desátém „Chocolate show Porte de Versailles“ v Paříži v roce 2006 s ošetřením z jedlé čokolády. BC Paris si hraje s přírodními ingrediencemi, které pěstuje ve svých zahradách nebo nakupuje v co nejvyšší kvalitě Fair trade.



Bernard Cassière je partnerem salonů krásy

Partnery jsou především odborná pracoviště, kosmetické a masážní salony, což je pro zákazníka z hlediska kvalitního servisu velkou výhodou. Výrobky nejsou dodávány do běžné odchodní sítě (parfumerie, drogerie, supermarkety). Jedním z nejdůležitějších aspektů je spolupráce BC Paris s kosmetičkami, vedoucími wellness center, spa a lázní. Nabízí také informační a vzdělávací servis včetně seminářů a školení pro profesionální kosmetičky a podpůrný program.