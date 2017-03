Čekání na Godota kosmetického trhu

7. března 2017 | 15:00

Nejen kosmetika. Profesionální péče. Francouzská značka péče o pleť Guinot ví, že tyto dvě složky jdou ruku v ruce. Ruku na srdce, existuje mnoho značek, které slibují odbornou péči, doteď však mnoho z nás neví, ke které se přiklonit.

Guinot pečuje dvakrát, aby se ženy v dnešní zběsilé době mohly zastavit, uvolnit a opět cítit samy sebou. Tato celosvětově uznávaná francouzská kosmetika má v ČR již deset příjemně zařízené salóny a hodlá se rozrůstat. Chce totiž české ženy rozmazlovat. Stát se součástí světa profesionální pečující kosmetiky, která je díky jedinečnému spojení hloubkové péče a individuálnímu přístupu lídrem na světových trzích, můžete i vy.



Cítit se ve sé pleti ve své kůži Každá to známe. Stres a každodenní rutina do naší pleti postupně vyrývají malé rýhy a my se jen divíme, kam se poděla ta dětsky hladká tvářička. Trh s kosmetikou je doslova přehlcen nejrůznějšími „zázraky“, vyšší cena slibuje jemnější pleť, ale... Ač se snažíme ze všech sil a vše provádíme „správně“, je tu stále jeden detail. Požadovaný efekt nepřichází. Značka Guinot přichází s inovativním přístupem: Základem je, cítit se ve svém těle skvěle. K tomu dopomáhají nejen přípravky, ale celkový přístup.



Guinot. Žádné fráze. Péče Francouzský institut Guinot si nelibuje ve slovíčkaření. Je opravdovým lídrem v profesionálním ošetření pleti a velice uznávanou mezinárodní značkou (sami Francouzi na něj nedají dopustit, a tak zde má až 50% podíl na trhu a najdeme jej až v 70 zemích světa). A to především díky několika atributům. Padesát let zkušeností a tým pařížských odborníků, kteří každý den pracují na výzkumu a vývoji aktivních složek, které jsou schopné pronikat hluboko do pokožky, jsou jen jednimi z nich. Je to také jeho jedinečná filozofie individuálního přístupu, která tuto značku dělá tak oblíbenou. Pokožce totiž svědčí nejen „přesně padnoucí“ pěstící kosmetika, ale také celková pohoda. Proto značka úzce spolupracuje s profesionálními salóny a školenými kosmetičkami, které se starají, aby zde člověk nachytal novou energii nejen na povrchu, ale také zevnitř.

