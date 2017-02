Chcete vypadat mladě a svěže?

Text: Prima Žena

9. února 2017 | 09:00

Existují přípravky, které zajistí okamžité omlazení pleti. Pokud chceme vypadat svěže, musí taková být i naše pokožka. Proto je zapotřebí zaměřit se na její hydrataci, elasticitu a tonus.

To jsou totiž základní předpoklady pro půvab pleti. A v létě si navíc dávkovat slunce pro zdraví a krásu, tzn. vyhnout se přílišnému vystavovaní ostrému slunci a používat kvalitní opalovací krémy s vysokými faktory.



Vzhled pokožky ovlivňuje celá řada vnější vlivů. K těm pozitivním patří dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu i aktivní pohyb. Myslete na svůj vzhled a místo cigarety u kafíčka si raději zacvičte a budete spokojenější a půvabnější.



Nově objeveným elixirem mládí je kyselina hyaluronová. Odborníci v ní vidí klíč k mladistvému vzhledu pokožky a proto se přidává do kvalitních přípravků pěstící kosmetiky. Ošetření těmito přípravky pak přináší téměř okamžité výsledky – hladkou, zpevněnou a hydratovanou pleť.



Velmi intenzívní omlazující péči představuje Syncare MULTI LIFT sérum nebo MULTI VOLUME sérum v kombinaci s denním krémem. Jsou ideálními přípravky pro pleť s projevy poklesu napnutí pleti obličeje, krku a dekoltu. Dermokosmetika Syncare obsahuje čistou 100 procentní kyselinou hyaluronovou, kdy jediná její částice dokáže v kůži udržet až tisíc molekul vody.



SynCare MULTI LIFT 100 procentní krémové sérum s kyselinou hyluronovou dokáže viditelně vyhladit, zjemnit a omladit pokožku. Dopřejte si luxusní péči bohatým dermokosmetickým sérem s hlavní účinnou látkou kyselinou hyaluronovou. Budete překvapeni, jak rychle sérum působí. Při jeho pravidelné aplikaci vás pleť odmění jemným, hebkým a mladistvým vzhledem.



SynCare MULTI VOLUME 100 procentní sérum je absolutní novinkou se speciální masážní hlavicí, která zajistí účinným látkám lépe proniknout do pokožky. Sérum obsahuje speciální peptid-kinetin.



« předchozí strana 1 2 další strana »