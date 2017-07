Co dělat, když tělo v létě volá SOS

Text: Prima Žena

22. července 2017 | 09:00

Spolu s létem nastává období, kdy vlivem nadměrného slunečného záření trpí naše pleť

a dalšími negativními vlivy jsou extrémně namáhané i naše vlasy, rty, zuby a dásně. Je tak nezbytné poskytnout našemu tělu dostatečnou péči, aby se opět dostalo do rovnováhy. Ukázalo se, že v mnoha těchto ohledech velice prospívá Aloe Vera, konkrétně její extrakt, který má blahodárné účinky na celý náš organismus. Na to se zaměřila i společnost LR Health & Beauty, která 1. července 2017 uvede na český trh značku LR ALOE VIA, jejíž produkty obsahují Aloe Vera až z 90 %.

Zelená síla Aloe Vera

Nejsilnější stránky Aloe Vera tkví ve zvláčňujících, hydratačních a ošetřujících schopnostech. „Její dužina obsahuje jedinečnou kombinaci účinných látek, včetně vitamínů, minerálů a aminokyselin, díky čemuž nabízí všestranné využití nejen v kosmetickém průmyslu. Pro své blahodárné účinky se používá po celém světě už tisíce let. Aloe Vera pomáhá i při hojení drobných ran nebo při mírnění svalového napětí,“ uvádí specialista MUDr. Tomáš Kampe ze společnosti LR Health & Beauty. „Navíc u této rostliny vědci prokázali, že dokáže významně zmírnit negativní dopady UV záření, jako zarudnutí kůže či její vysušení,“ dodává.



SOS pomocníci pro zdravou a krásnou pleť

„UV paprsky sice tvoří pouze 5 % z celkového slunečního záření, které dopadá na Zem, přesto dokáží být pro lidskou pokožku velmi nebezpečné,“ upozorňuje LR dermatolog Kampe. Nová řada LR ALOE VIA s sebou přináší i Special Care Box - balíček tří produktů určených na léto, které od nejčastějších akutních strastí, jako zarudnutí pokožky od Slunce či po popraskané rty, přinášejí rychlou pomoc. Všechny jsou vyrobeny tak, aby byly vhodné na cesty a nezabíraly v kabelce příliš místa.



Tato praktická SOS sada sestává například z Aloe Vera Spreje První Pomoci, který své využití najde hlavně tehdy, když se spálíme na sluníčku. Sprej přináší okamžitou úlevu, pomáhá pleť regenerovat a má příjemný chladivý účinek. Navíc kombinace 83 % Aloe Vera a 12 bylinných esencí (např. heřmánek, eukalyptus) má antiseptické, desinfekční, hydratační a protialergické účinky. Dokáže navrátit pokožce její přirozenou rovnováhu.



