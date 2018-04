Green Peel na tělo

Text: Prima Žena

17. dubna 2018 | 12:00

Originální GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření je přírodní peeling, který se může pyšnit již šedesátiletou celosvětově ověřenou úspěšností. Bylinná směs, která se při peelingu používá, sestává z rozdrcených listů, květů a kořenů vybraných bylin. Masáž touto směsí odstraňuje horní vrstvu epidermy, podporuje krevní oběh, zásobování pleti kyslíkem a zároveň stimuluje regenerační procesy pokožky. Ošetření nabízí individuální řešení pro každý typ pleti - nejen pro pokožku obličeje, ale i těla.

Ačkoliv je GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření známé již více než šedesát let, některé klientky stále nevědí, zda GREEN PEEL® nabízí pouze ošetření obličeje, nebo jej lze využít i v rámci ošetření problematických partií těla. Přitom toto výjimečné salonní ošetření, které je založeno na přírodní směsi bylin, je velmi efektivní i v případě ošetření strií, ochablé tkáně nebo jizev. Většina klientek se však omezuje pouze na ošetření obličeje.Přitom však touha po hladké a bezchybné pleti se často rozšiřuje i na jiné partie, než jen na obličej. Mnoho žen trpí nevzhlednými striemi, jizvami nebo tzv. kuřecí kůží (lichen pilaris) na horní straně paží nebo na stehnech a GREEN PEEL® nabízí řešení i v případě těchto problémů. Bylinné peelingové ošetření lze přizpůsobit většině partií těla a i u nich je možné dosáhnout výjimečných výsledků. Na výběr máte rovnou tři typy ošetření. GREEN PEEL® Classic nabízí regeneraci zjizvené tkáně, neboť toto ošetření je zvláště vhodné pro řešení zdrojů problémů, které jsou uloženy hluboko v pokožce jako právě jizvy nebo strie. Jemnější varianty bez peelingového efektu představují ošetření GREEN PEEL® Fresh Up a GREEN PEEL® Energy. Ta stimulují metabolismus a odstraňují toxické látky z pokožky. Poskytují zároveň bledé pleti s potřebou regenerace novou svěžest a energii. Ošetření GREEN PEEL® Fresh Up a GREEN PEEL® Energy doporučujeme klientkám pro oblasti pokožky, které jsou vystavovány světlu, např. ruce, dekolt nebo obličej. Vyzkoušejte i Vy toto jedinečné přírodní ošetření. S více než šedesáti lety zkušeností má za sebou vynikající výsledky!