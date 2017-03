Inspira: Absolue

Text: Prima Žena

6. března 2017 | 12:00

V moderním životě jsme denně vystaveni celé řadě problémů. Naše stále rychlejší životní tempo zanechává stopy na životním prostředí, na zdraví a na naší duševní rovnováze.



Působení pracovního a soukromého stresu přenáší i do našeho spánku a tím je vážně ohrožena obnova a regenerace pokožky. Kůže reaguje zarudnutím svěděním, otokem a přecitlivělostí. Často se vyskytne suchost, odlupování a tvoří se předčasné vrásky. Říkáme, že kůže trpí SYNDOMEM VYHOŘENÍ. Nová kompletní řada inspira: absolue obsahuje čistič, tonikum denní, noční, krycí a oční krémy, séra ampulkové koncentráty, peeling a masky. Vysoce kvalitní výrobky obsahující bylinné extrakty z čisté alpské přírody, v kombinaci s high-tech aktivními složkami. Co dělat? Pleť ošetřujeme ve dvou krocích.



Krok 1. Používáme přípravky, které snižují hladinu stresu, detoxikují a odplavují nečistoty.



Krok 2. Péči doladíme přípravky proti vráskám, proti únavě, vysychání a předráždění.



5000 Gentle Cleansing Cream jemný čistící krém pro všechny typy pleti

Charakteristika:

• čistí namáhanou pokožku

• má příjemnou krémovou texturu

• posílí a ochrana před škodlivými vlivy okolního prostředí

Použití: Malé množství čistícího krému naberte do vlhkých dlaní, vytvořte emulzi a tou obličej umyjte. Poté odstraňte teplou vodou, nebo mokrými kompresy.



5100 Micellar Toning Lotion tonikum na dočištění pleti

Charakteristika:

• důkladně odstranění nečistot z povrchu kůže



