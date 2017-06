Jak se starat o pleť na dovolené

Prima Žena

21. června 2017 | 15:00

Dovolená, to je odpočinek, sluníčko, koupání a pohoda. Všechno si hezky užijte, ale nezapomínejte přitom na fakt, že právě přemíra slunce může na vaší pleti napáchat nevratné škody. Až 90 % poškození pleti (vznik vrásek, nadměrná pigmentace, ochabování…) má totiž na svědomí právě sluneční záření! Se slušivými plavkami tak do batohu rozhodně přibalte i všechny potřebné kosmetické produkty, s nimiž bude vaše pokožka po dovolená nejen opálená, ale také bude zářit zdravím.