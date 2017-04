Káva – přírodní zdroj krásy

10. dubna 2017 | 09:00

Mnoho z nás si život bez kávy už nedovede ani představit. Ranní šálek je pro mnohé z nás nedílnou součástí života, ať už našeho denního rituálu, kdy nás postaví na nohy, nebo odpolední siesty, kdy znovu nastartuje naše smysly.

Pití kávy navozuje příjemný pocit, při němž cítíme uvolnění a příliv nové energie. Pohlazeny jsou přitom nejen naše chuťové buňky, ale i vědomí, které se probouzí k novému životu. A stejně tak, jak káva dokáže vzpružit zevnitř, umí to i zvenčí. Je spolehlivým pomocníkem v péči o naši pokožku a statečným bojovníkem proti mnohým nedokonalostem.



Všemocný lék

Ačkoliv se lékaři léta domnívali, že káva patří k civilizačním nectnostem, které působí negativně na naše zdraví, v posledních letech změnili na základě dalších výzkumů svůj názor a uznali, že kávový nápoj není jen pouhá droga. Ano, je to životabudič, který nejen že zlepšuje naše fyzické výkony, posiluje vytrvalost, kladně ovlivňuje bystrost mysli a schopnost soustředit se, ale velký vliv má i na naše celkové rozpoložení.



Kofein snadno proniká do mozkových buněk, a tím příznivě stimuluje naši psychiku. Aromatická kávová vůně zase uvolňuje svalstvo a pomáhá např. při astmatu. Všeho ale s mírou, a proto nám pro dobré zdraví a náladu bohatě postačí jeden až dva šálky denně.



Omlazení pleti

Káva je skvělým pomocníkem i v koupelně v podobě pleťových masek a peelingů. Říká se, že modelky používají kávovou sedlinu v boji proti celulitidě. Je to tak, káva účinně redukuje její projevy. Stejně tak působí na strie, akné, ekzémy a drobné žilky.



Díky vysokému obsahu kofeinu zlepšují totiž přípravky z kávových zrn cirkulaci krve a zbavují pleť toxinů. Jsou také skvělým zdrojem antioxidantů, čímž podporují omlazení pleti. Káva je též výborný čisticí prostředek a díky 4,5 pH (podobnému přirozenému pH pokožky) i mocný zpevňovač. Zkrátka vaši pleť hodí zpátky do formy.





