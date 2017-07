Letní kosmetické novinky od theBalm

Text: Prima Žena

28. července 2017 | 09:00

Znáte theBalm? Pokud ne, pak vězte, že jde o kosmetiku vyrobenou z těch nejlepších ingrediencí a navíc s velmi sympatickou filosofií – Krásná během 5 minut!



SCUBA - voděodolná řasenka

MEET MATT(E) HUGHES MINI SET 2 EDICE

EVEN STEVEN - pěnový make-up

S multifunkčními přípravky elegantně vyřešíte během chvilky celou řadu „holčičích“ potřeb a určitě si zamilujete i retro obaly a vtipné názvy (kdo by nechtěl vyzkoušet oční stíny „Nahý borec“?)Pro letošní léto si značka theBalm přichystala řadu úžasných novinek, které vám zpříjemní horké dny nejen na pláži.Ponořte se do hlubin s novou vysoce voděodolnou řasenkou Scuba! Zamávat tak můžete rozmazaným očím, šmouhám pod očima, obtisklým řasám a dalším nechtěnostem. Řasenka Scuba vaše řasy skvěle oddělí a prodlouží a bez obav se s ní můžete ponořit do divokých vln. Obsažený Panthenol o vaše řasy navíc pečuje. Řasenku Scuba koupíte na e-shopu www.thebalm.cz Nejoblíbenější matné rtěnky v mini balení a nových odstínech! Vysoce pigmentované dlouhotrvající rtěnky s vůní vanilky a máty mají matný finiš a vydrží na rtech nekonečně dlouho. Navíc jsou tak lehké a jemné, že je na rtech ani necítíte - můžete tak dát sbohem pocitu napjatých či ulepených rtů. Set mini rtěnek koupíte na e-shopu www.thebalm.cz Má tu nejvíc našlehanou a lehkou texturu, ale přitom úžasně zakryje všechny nedokonalosti pleti. Even Steven je ultra pigmentovaný a stačí ho nanést jen opravdu malinké množství. Výsledný efekt je matný airbrush finiš. Make-up je tak lehoučce našlehaný, že si ho zamilujete na první dotek. Make-up Even Steven koupíte na e-shopu www.thebalm.cz