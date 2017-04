Léto ve víru velkoměsta

13. dubna 2017 | 12:00

Nedržme se zbytečně ve stínu velkoměsta a užijme si krásné léto! Zvláště když máme možnost hýčkat svou pleť jedinečnými produkty, které nabízí společnost Revolution Hair. Nepříznivé vlivy životního prostředí, stres i sluneční záření – to vše má dopad na naši pokožku. Ovšem se správně zvolenými přípravky si můžeme nyní užít léto i ve víru velkoměsta. Poznejte tajemství mimořádně účinných produktů značek être belle a Dr. med. Christine Schrammek!

Sluneční paprsky, na které již netrpělivě čekáme, jsou ale zrádné, a proto nezapomínejme na péči s dostatečnou ochranou. Značka être belle přináší na trh zdokonalené opalovací krémy s OF 30+ nebo 50. Rozmazlovat pokožku po náročném dni můžeme rovněž hydratačním a zklidňujícím mlékem After Sun.



Nemusíme si zoufat ani v případě, je-li naše pleť velmi citlivá. Dermatoložka Dr. Schrammek vyvinula opalovací krém Sensiderm Sun Cream s OF 50+, který se báječně vstřebává, nezanechává bílé stopy ani nepříjemný lepivý pocit. Krém je vhodný i pro suchou pleť, pokožku s rozšířenými žilkami nebo rosaceou.



Pokud se ovšem nechcete vzdát svého oblíbeného krému, který obsahuje jen nízký nebo žádný ochranný faktor, nabízí značka řešení v podobě Solar+ Protect Fluid. Inovativní produkt se nanáší po použití Vašeho běžného krému a díky němu dodáte jakékoliv péči OF 50+.



V případě, že i Vy setrváváte ve víru velkoměsta, nabízíme krém pro pokožku zatíženou nečistotami z ovzduší. Denní krém Anti Pollution působí jako přirozený ochranný štít proti oxidačnímu stresu a jeho účinky můžeme posílit používáním ampulí ze stejné řady.



Nejen v létě oceníme úžasné osvěžení díky zpevňujícímu elixíru Skinvision, který můžeme nanášet i přes make-up. Kmenové



