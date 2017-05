Může za to sluníčko...

10. května 2017 | 09:00

Ano, i toto slýcháme dost často. Ale je takové nařčení oprávněné? Neměli bychom hledat viníka u sebe, než se rozhodneme obvinit toho, koho potřebujeme? Co by se stalo, kdyby Slunce jednoho dne nevyšlo?



Sluneční alergie, citlivost pokožky na sluneční záření, ozónová díra, solární radiace, to vše a mnoho dalšího má prý na svědomí Slunce. Staří Egypťané, Inkové a další starověké národy uctívali Slunce jako boha. V naší době je tomu trochu jinak.



Naučili jsme se ošetřovat pokožku kosmetikou, která je vytvářena z těch nejexotičtějších surovin. Myjeme se speciálními přírodními přípravky. Prádlo pereme v nejšetrnějších prostředcích, používáme aviváže. Ale zapomněli jsme se zeptat, co na to říká naše pokožka. Jak se jí to líbí? Vzhledem k množství různých kožních projevů jako jsou ekzémy, impetigo, atd., si dovolím tvrdit, že asi moc ne. Snáší to do určité doby a pak dle svých možností řekne: NE, DOST!



Pokožka má svůj tukový obal, kožní film, který ji chrání. Nás chrání. Vytváří bariéru před bakteriemi, viry, chemickými látkami, vlivy počasí. Mění své složení i ph. Bývá ochranou i při působení slunečních paprsků. Na tukový obal nanášíme krémy určené k péči o pokožku. Tělo oblékáme do oblečení vypraného v pracích prostředcích, vymáchaném v aviváži. Víme však, jak použité prostředky působí na naši kůži?



V médiích slyšíme o ozonové díře, o globálním oteplování a jak se chovat, aby se stav zamoření nezhoršoval. Dostáváme rady, jak se před sluníčkem chránit opalovacími přípravky s SPF 50. Pokožku obličeje omývat micelárními vodami. Mezi exkluzivními přípravky se objevují krémy s obsahem zlata či kaviáru. U léků se uvádí nežádoucí reakce, kontraindikace. Najdete někde i informace o tom, jak působí pozůstatky pracích prášků, aviváží na kvalitu kožního filmu? Citlivost pokožky, kvalita kožního filmu je ovlivněna užíváním léků, pracími prostředky, avivážemi. Ale za reakci vzniklou na kůži může zase sluníčko. Diagnóza je sluneční alergie.



