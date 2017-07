Na cestách za Frais Monde

Text: Prima Žena

17. července 2017 | 09:00

Vydali jsme se do slunné Itálie, abychom zjistili něco víc o tradiční značce přírodní kosmetiky Frais Monde! Průvodcem nám nebyl nikdo povolanější, než právě její usměvavý majitel Oreste Gualtieri!



Jen hodinka letu a rázem se člověk ocitne v pulzujícím Miláně, jehož ulice jsou rozpálené a provoněné slastnou vůní léta. Naše první delší cesta vedla na hranice se Švýcarskem, které začíná doslova co by kamenem dohodil hned za Lago di Lugano. V útulném městečku Lavena ponte Tresa si tři milé dámy Teresa, Anna a Monica založily voňavou prodejničku Floraluna. Podobným krámkům se v Itálii říká „erbosteria“, což znamená „obchod s bylinkami“. Uvnitř krámku jsme našli nejen výživové doplňky, aroma svíčky, interiérové parfémy a čaje, ale také pečující i dekorativní kosmetiku, která čerpá právě z přírody. Bylinné extrakty, přírodní oleje a jemné složení jsou zásadní pro umístění značky v této prodejně. Nenajdete zde žádnou konvenční kosmetiku, ale pouze vybrané a vyzkoušené výrobky. Dali jsme se s dámami do řeči a ty nám prozradily, že mají nejraději hydratační řadu Hydro Bio Reserve s kyselinou hyaluronovou, make-up Thermal Mineralize, který krásně vyhladí pleť a mezi vůněmi pak svěží Sea Breeze a Seaspray Berries.Nečekali jsme od jižanských krásek nic jiného! Bestsellerem v jejich krámě je Acqua di Repole , termální sirná voda, kterou najdeme i v pečující kosmetice Frais Monde.Páteční večer jsme zakončili v centru Milána v erbosterii La Bottega della Natura, kde na nás ochotně počkala usměvavá slečna Agata di Martino. My jsme totiž uvízli v dopravě, která je v Itálii poněkud živelnější než v našem českém „království“. S Agátou se krásně povídá a tak jsme probrali všechno možné – její krámek je sice maličký, ale naplněný až po strop. Lidé za ní chodí nejen pro radu, ale také si jen popovídat, jak jde život. Italové totiž nespěchají jako my, užívají si každý moment naplno a jsou rádi, když mohou své zážitky sdílet. Agáta moc chválila hydratační řadu Hydro Bio Reserve a osobně má prý nejraději ze všech vůní Sultan Flowers – no, není divu. Tahle něžná orientální kráska si omotá kolem prstu téměř každou ženu.Večer jsme si dali zaslouženou vynikající pizzu v legendárním podniku pizza Marruzella, která by si zasloužila nejednu hvězdičku snad i od Michelina. Večer by nebyl úplný, kdybychom si nedali ještě pořádnou porci vynikající zmrzliny v Gelateria Porta Romana.