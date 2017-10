Na co si dát pozor při výběru pleťové masky

Text: Prima Žena

16. října 2017 | 15:00

Mít od přírody dokonale hladkou a bezchybnou pleť na obličeji i dekoltu je darem, kterým se může pyšnit jen hrstka z nás. Většině nezbývá nic jiného než specifickou péčí svou pleť „nadopovat“ živinami a zkrášlujícími látkami tak trochu násilím. Pleťové masky jsou doslova oázou krásy a lázněmi, které si můžete dopřávat kdykoli budete chtít. Rozhodně by měly patřit do běžné výbavy každé ženy. Čistí, zmatňují, hydratují, vypínají nebo rozjasňují pleť. To vše a mnohem více umí kvalitní pleťové masky. Která ale bude ta pravá právě pro vás? Poradíme vám, na co si při výběru nové pleťové masky dávat pozor.

Víte přesně, co vaše pleť potřebuje?





Máte mastnou či smíšenu pleť, trápí vás akné či další projevy problematické pleti? Sáhněte ideálně po adstringentní čistící pleťové masce, která vaši pleť dokonale zbaví nečistot, zároveň účinně stáhne póry, omezí nadměrnou tvorbu kožního mazu, pleť zmatní a dodá jí zdraví a svěží vzhled.



NÁŠ TIP

Čistící a vyhlazující pleťová maska Nuxe Aroma-Perfection Unclogging Thermo-Active Mask

Stahující pleťová maska s jílovou složkou Dermacol Acne clear Mask

Krémová pleťová maska s arktickou rašelinou Lumene Matt Touch Deep-Cleansing Peat Mask



Suchá a unavená pleť ožije po vydatné dávce hydratace a živin. Nedostatečný pitný režim a spánek, stres i vliv vnějšího okolí mají za následek dehydrataci pleti. Pleť působí povadle, objevují se na ní suchá místa a pleť nepříjemně pne. V takovém případě zvolte hydratační či vyživující pleťovou masku, která podpoří pružnost pokožky, zvláční ji a „nakrmí“ ji potřebnými živinami.

Pleťové masky obsahují vysoce koncentrovanou dávku aktivních látek, jejichž účinek je viditelný ihned po první aplikaci. Nevhodnou volbou pleťové masky však můžete své pleti spíše uškodit. Pokud si tedy nejste jistá, jakou pleť máte, poraďte se nejprve se svou kosmetičkou. Pak již můžete vybírat masku dle problému, který aktuálně sužuje vaši pleť.Máte mastnou či smíšenu pleť, trápí vás akné či další projevy problematické pleti? Sáhněte ideálně po adstringentní čistící pleťové masce, která vaši pleť dokonale zbaví nečistot, zároveň účinně stáhne póry, omezí nadměrnou tvorbu kožního mazu, pleť zmatní a dodá jí zdraví a svěží vzhled.Suchá a unavená pleť ožije po vydatné dávce hydratace a živin. Nedostatečný pitný režim a spánek, stres i vliv vnějšího okolí mají za následek dehydrataci pleti. Pleť působí povadle, objevují se na ní suchá místa a pleť nepříjemně pne. V takovém případě zvolte hydratační či vyživující pleťovou masku, která podpoří pružnost pokožky, zvláční ji a „nakrmí“ ji potřebnými živinami.

« předchozí strana 1 2 další strana »