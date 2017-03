Škrtněte vrásky

Text: Prima Žena

24. března 2017 | 09:00

Tužka SynCare Multi Volume škrtá vrásky a zpevňuje pleť.



Sérum s omlazujícím KINETINEM má přímý signální účinek proti stárnutí pleti. Hlídá změny v pleti, které způsobují ztrátu její pružnosti a hutnosti a zabraňuje jim. Spolu se speciálním pigmentem RonaFlair a přírodním extraktem z kaktusu Cariciline pokožku oživuje a opticky doslova zmizíkuje její nedokonalosti a drobné vrásky. Dokáže obnovit buněčnou vitalitu a posiluje přirozený metabolismus buněk. Výsledkem jsou viditelně zpevněné a lépe definované kontury obličeje už po 3 týdnech od první aplikace.



Gelové sérum je ukryto ve štíhlé tužce s aplikátorem, opatřeným speciální masážní hlavou, umístěnou na elastické stopce. To umožňuje pocitově luxusní auto masáž naneseného séra. Přípravek se tak zapracovává přesně do chtěných míst, aniž bychom ho museli roztírat či vklepávat prsty. Součástí tužky je na dotek jemný dávkovač, který zvolí potřebné množství gelu. Poté stačí krouživými pohyby ošetřit místa, kde se jemné vrásky vyskytují nejčastěji, speciálně v okolí očí a úst.



Sérum dokáže minimalizovat jemné linky a současně zpevňuje ochablou pleť. Navrací ji pevnost a vitalitu. Luxusní a současně vysoce funkční obal zaujme svým provedením, které úspěšně kamufluje použití. Nikde nepřekáží a vejde si i do nejmenší kabelky. Zamilujete si ho.