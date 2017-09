Nová éra v omlazování pokožky

Text: Prrima Žena

14. září 2017 | 09:00

V boji za mladou a zdravou pokožku se objevila nová zbraň! Účinnější, šetrnější a komplexnější metoda, která předčí všechny dosavadní způsoby ošetření pleti. Redermalizace přichází konečně i na český trh.



Doplňující informace:

Cílem revoluční metody, kterou k nám ze Švýcarska jako první přivádí klinika Mediestetik, je obnova svrchní části pokožky (dermy). Působí ve třech krocích – tlumí metabolické procesy v buňkách, brání působení volných radikálů a silně hydratuje pleť. To všechno díky unikátnímu přípravku s obsahem kyseliny hyaluronové a jantarové.„Kyselina hyaluronová je dobře známou látkou s unikátní schopností vázat na sebe vodu a hydratovat pokožku. Kyselina jantarová se současně podílí na mnoha metabolických a antioxidačních procesech,“ vysvětluje MUDr. Aneta Krajcová z kliniky Mediestetik.Nový postup šetrně odstraňuje projevy stárnutí a zmírňuje pigmentaci, má protizánětlivé účinky a urychluje hojení po estetických zákrocích. K viditelné obnově kvality pleti dochází už během tří dnů po aplikaci. Výsledkem je hydratovaná, mladistvá pleť bez vrásek a pigmentace. A co je nejdůležitější – váš skvělý pocit!Redermalizace působí ve 3 základních krocích:o tlumí metabolické procesy v pokožce, pozitivně ovlivňuje regeneraci a podporuje produkci kolagenu a elastinuo ovlivňuje antioxidační procesy, které brání působení volných radikálů a předčasnému stárnutí buněko významně hydratuje pleťVýroba a složení jsou certifikovány normami kvality ISO a GMP. Přípravek se aplikuje do svrchní části pokožky - ošetření je vhodné pro většinu typů pleti na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

« předchozí strana 1 2 další strana »