Odličovací řada s účinností vzácných olejů

Text: Prima Žena

20. srpna 2017 | 09:00

Základem krásné a bezchybné pleti je dokonalé večerní odlíčení. Péče o pleť by měla patřit ke zcela automatickým každodenním úkonům, důležitá je však volba toho správného odličovacího prostředku. Toužíte-li po dobře vypadající pleti bez pupínků, zarudnutí a zašedlého závoje, je celková čistota kůže naprosto klíčová.