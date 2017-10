Text: Prima Žena

10. října 2017 | 15:00

V kosmetických přípravcích za označením Ingrediens najdeme spoustu názvů surovin. Některé jsou známé a běžně používané, jiné jsou vzácnější a najdeme je pouze v drahých nebo ve vysoce účinných přípravcích.



Co jsou to peptidy?

Peptidy:

I u Janssen cosmetics a inspira: cosmetics, jednou ze základních surovin jsou peptidy.Peptid je organická chemická sloučenina, která vzniká sloučením několika aminokyselin, (aminokyseliny jsou základním stavebním prvkem živých organismů). Jednotlivé aminokyseliny jsou pospojovány do jednoho nerozvětveného řetězce - peptidu. Jednotlivé peptidy se liší délkou aminokyselinového řetězce, jeho uspořádáním a aminokyselinami, ze kterých je složen. Peptidy, peptidové hormony a neuro-peptidy regulují většinu procesů v lidském těle. Jejich velmi malé molekuly jsou schopny proniknout přes povrch pokožky velmi snadno přes její ochrannou bariéru a vstoupit i do hlubších vrstev.1. jsou zapojeny do procesu regenerace a růstu buněk,2. podporují řádné fungování imunitního systému,3. regulaci spánku,4. tvorbu hormonů5. ovlivňují mnoho fyziologických faktorů jako - nárůst svalové hmoty, výkonnost, vytrvalost a celkovou fyzickou kondici, efektivní spalování tělesného tuku6. regeneraci všech tkání a orgánů,7. rychlost stárnutí, hojení ran, regeneraci kloubů a šlach, pocit svěžesti, energie a vitality,8. dobrý stav pokožky a vlasů9. ovlivňují i duševní faktory jako jsou paměť, chování, koncentrace