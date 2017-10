Pigmentové skvrny? Proměňte je v minulost

9. října 2017 | 09:00

Po letním slunění vám zůstaly na tváři, krku a v dekoltu pigmentové skvrny, kterých se vám ještě stále nepodařilo zbavit? Přizvěte si na pomoc armádu dermokosmetických produktů, které vaši pleť promění k nepoznání – prozáří ji a sjednotí její tón. Seznamte se...



Ať už se na vaší pleti objevily drobné hnědé flíčky kvůli tomu, že jste svůj obličej během léta nedostatečně chránila před sluncem, nebo na tzv. melasma trpíte například kvůli hormonálním změnám, na jedné věci se určitě shodneme – pigmentové skvrny nikomu na kráse nepřidávají, proto se jich určitě chcete zbavit. Jak na to? Vyzkoušejte dermokosmetickou řadu Neostrata Enlighten bohatou na extrakt z hroznových jader Chardonnay, výtažky z alpských rostlin a lékořice, stejně jako vitaminy C i E. Jaké produkty máme na mysli konkrétně a v jakém pořadí jimi pleť hýčkat?



Důkladná očista

První pomocník, který by vám neměl chybět na poličce v koupelně, je čistící gel Ultra Brightening Cleanser. Jeho pomocí odstraníte z pleti mastnotu i make-up a díky obsahu drobných perleťových částeček dopřejete pleti i velmi jemný peeling přispívající k obnově kožních buněk. Vaše pleť se proto ihned po vyčištění tímto gelem viditelně projasní a zároveň se dobře připraví na následnou péči.



Doping pro pleť

Po čištění prováděném dvakrát denně, ráno a večer, dopřejte pleti něco mimořádného… Illuminating Serum. Jedná se o velmi lehké sérum, které bylo vyvinuto přímo pro pleť trpící hyperpigmentací vlivem UV záření, hormonálními změnami či stárnutím. Sérum obsahuje peptidy, lékořicový extrakt, výtažky z alpských rostlin, vitamin C a k tomu dvanáct různých rozjasňovačů bránících tvorbě pigmentových skvrn i výrazně omezujících viditelnost těch stávajících

