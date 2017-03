Pleťové otazníky

Text: Prima Žena

3. března 2017 | 09:00

Co??? Kdy??? Jak často??? Proč??? Čím??? Jak??? Kladete si někdy otázky kdy, proč, jak často a jakým způsobem a co všechno dělat pro krásu své pleti? Pomůžeme vám vyznat se v nepřeberné nabídce pleťových přípravků.



Nejprve si ujasněme, jaké jsou základní kroky KAŽDODENNÍ PÉČE o pleť. Tyto kroky provádíme každý den, ráno i večer bez ohledu na typ pleti a věkovou kategorii. Rozdíl podle věku a typu pleti zohledníme až při výběru konkrétních produktů. Jedná se o pouhých pár minut času, který je však skvělou investicí. Pleť se nám za to odmění tím, že bude vypadat zdravě a uchová si svěží a zářivý vzhled.



Krok č.1 – ČIŠTĚNÍ Kdy? RÁNO i VEČER a to i když se nelíčíme.

Jak často? KAŽDÝ DEN

Proč? OČISTA PLETI je nezbytný základ.

Díky ní se účinné složky z následně použitých přípravků lépe vstřebají do pleti a mohou naplno rozvinout svůj účinek. Ráno odstraníme zbytky nočního krému, vše co naše pleť v noci vyloučila a osvěžíme ji. Večer odstraníme povrchové nečistoty spolu s kožním mazem, potem a případnými zbytky líčidel.

Čím? MLÉKA, ČISTÍCÍ GELY a PĚNY, MICELÁRNÍ VODY

Obecně lze říci, že suchému a také stárnoucímu typu pleti vyhovuje spíš konzistence mléka. Pro mladou smíšenou a mastnou pleť je vhodnější gel.

Jak? JEMNÝMI KROUŽIVÝMI POHYBY

Mléko naneseme na pleť pomocí konečků prstů nebo vatovým tamponem a lehkými krouživými pohyby jemně masírujeme. Gel se zpravidla nanáší na navlhčenou pleť, s vodou se napění a nakonec se opláchne. Expresní odličovací přípravky, například micelární vody, nanášíme pomocí vatového tamponku. Nečistoty stíráme a tamponky měníme tak dlouho, až zůstane poslední čistý.

