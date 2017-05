Podfuk s parabeny

Text: Prima Žena

11. května 2017 | 09:00

Je kosmetika bez parabenů zárukou dobré kvality? Podle čeho si vybíráte kosmetiku?



O parabenech se v poslední době mluví a píše poměrně často a to ne zrovna pochvalně. Používají se jako konzervační činidla, která brání rozmnožování bakterií nebo plísní a prodlužují tak záruční dobu kosmetických přípravků. Přestože se do pleťových krémů přidávají v minimálním množství, většinou mluvíme o koncentraci okolo 1%, jsou to látky poměrně agresivní, vytvořené za účelem zahubit mikroorganismy a znemožnit jejich množení.O parabenech se říká, že způsobují rakovinu, ale tato přímá souvislost nebyla nikdy prokázána. Co však vědecké výzkumy ukázaly, že parabeny dokáží prostoupit pokožkou do těla a tam můžou nějakou tu neplechu nadělat. U extrémně citlivých jedinců se občas vyskytne alergická reakce.Někteří výrobci kosmetiky a jejich marketingová oddělení zareagovaly na strach spotřebitelů z parabenů velmi pružně. Vyvinuli kosmetické produkty, které se honosí nápisem „bez parabenů“, ale ve skutečnosti vyměnili parabeny za konzervanty jako BHA, BHT, Glyoxal, Chlorhexidine Digluconate nebo Iodopropynyl Butylcarbamate, a tím přesunuli klientelu z bláta do louže. Tyto konzervační látky mají stejné účinky jako parabeny, jenom nejsou tak populární.Pokud tedy nechcete riskovat a zkoušet, zda výše uvedené konzervační látky škodí či ne, pořiďte si kosmetiku, která je neobsahuje.Italská přírodní kosmetika Athena’s Erboristica obsahuje vysoké procento rostlinných aktivních látek, které se postarají o vaši pleť s mateřskou láskou. O uchování kvality těchto vzácných ingrediencí se starají šetrné konzervační látky, v naprosto bezpečné koncentraci. Neobsahuje silikony, živočišné deriváty a pochopitelně – žádné parabeny ani jinou, škodlivou chemii.E-shop s přírodní kosmetikou Tendence-esence.cz