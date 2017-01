Pokožka v zimě

Text: PrimaŽena

19. ledna 2017 | 15:00

Během zimy je pokožka vystavována jak chladnému počasí venku, tak i suchému vzduchu v prostorách vytápěných ústředním topením. Je tak daleko citlivější a snadněji se podráždí. Udržet si zdravou, hydratovanou a vyživenou pleť pomůže přírodní kosmetiku Pevonia Botanica, která nabízí celou řadu produktů péče o pleť, jak domácí, tak i salónní péče.

Péče o obličej v zimě



V salonu můžeme nabídnout klientům tato okysličující ošetření:

Kosmetika Pevonia Botanica, která k nám přichází ze Spojených států, je složena z nejčistších přírodních ingrediencí. Jejich účinek je umocněn zpracováním, které využívá nejmodernější vědecké a technické poznatky. Výsledkem této spolupráce jsou unikátní produkty, které přináší viditelné výsledky.Značka nabízí produkty rozdělené do několika řad. Od základních, jako je ošetření suché, citlivé a mastné pokožky, až po řadu přípravků, které řeší specifické problémy pokožky dermatologického charakteru, jako je akné a rosacea. Výrazně je zastoupena řada péče o pleť žen nad padesát let s vysokým podílem kaviárového extraktu. Ten spolu s DNA z lososa, mořským kolagenem, mořským elastinem, kyselinou hyaluronovou a escutoxem neboli rostlinnou náhradou Botoxu staví kosmetiku Pevonia Botanica na výjimečné místo mezi kosmetickými značkami.Jakmile klesnou teploty pod osm stupňů, mazové žlázy v pokožce sníží produkci lipidů na minimum. Proto je v zimě vhodné ošetřovat pleť výživnými a ochrannými krémy. Chrání kůži před chladem a lépe udržují vlhkost pokožky. Hutný krém budete potřebovat zejména v extrémních klimatických podmínkách: na horách, ve vysokých mrazech, při dlouhodobém pobytu venku nebo při ostrém větru. Za běžných podmínek, kdy je pleť vystavena působení mrazu velmi krátkou dobu, jako například během cesty do práce a z práce, můžete používat krémy, které nejlépe vyhovují typu pleti.Rozhodně zapomeňte na nesmyslná tvrzení, že v zimě by se neměly používat hydratační krémy, protože obsahují vodu, která v chladnějším počasí na kůži zmrzne. Moderní a kvalitní přípravky můžete používat skutečně beze strachu. Nezapomínejme, že dehydratovaná kůže se začne vrásnit, ztrácí pružnost. Pokud tento stav trvá déle, projevy nedostatku vody v kůži se samozřejmě prohlubují. Kůže je citlivější a ztrácí schopnost přirozeně reagovat na agresivní životní prostředí. Aby pleť zůstala vláčná a jemná, potřebuje dostatečnou hydrataci.Dvakrát i třikrát týdně je moudré si střídavě dopřát výživnou a hydratační masku. Ta pomůže proti pocitu silně vysušené pleti.Vyzkoušejte třeba výjimečné sérum Ligne Myoxy-Caviar® obsahuje extrakt z pravého kaviáru, z perel a patentovaný komplex účinných látek Escutoxem® pro viditelné zjemnění vrásek, zvýšenou pružnost, lepší okysličení a viditelné omlazení pleti. Kaviárové sérum chrání pleť před volnými radikály a stresem a pomáhá obnovit vnitřní vitalitu pleti. Je vhodné pro všechny typy pokožky se známkami stárnutí.Vysoce účinný anti-aging program Power Repair® Line s mořským kolagenem, elastikem, DNA, kyselinou hyaluronovou a mikroemulsifikovanými vitaminy slouží nejen k prevenci poškození pleti, ale navrací jí už ztracenou elasticitu, vyhlazuje vrásky a sjednocuje povrch a barvu. Díky svému výraznému omlazujícímu účinku patří mezi nejžádanější produkty značky.Vitaminový koncentrát pro suchou pleť, stejně jako další produkty z řady pro tento typ pleti, poskytuje pokožce okamžitou výživu a ochranu a současně obnovuje její přirozený hydrolipidový film. Hydratujte a vzdorujte stárnutí s extraktem z pecek hrušky, mateří kašičkou, mikroemulsifikovanými vitaminy A, E & C a kyselinou hyaluronovou. Vaše pleť bude viditelně omlazená, pevnější, s větší poddajností a elasticitou.Dalším problémem v zimních měsících je nedostatečné okysličení pleti v důsledku působení volných radikálů a znečištěného ovzduší. Regenerujte ji pomocí okysličení pleti. Řada O2PTIMAL působí proti stárnutí a je určena spíše pro zralou pleť. Protože je ale vhodná i pro kuřáky a všechny, kdo trpí znečištěným ovzduším velkých měst, mohou tuto řadu používat i mladší ženy. Základem všech krémů je jedinečná třífázová mikroemulze, která snadno proniká do pokožky s obsahem revitalinu a epalinu pro aktivaci buněčného dýchání s obsahem antioxidantů, působících proti volným radikálům.1.Oxygenating Mask + vitamin CToto ošetření je určeno pro všechny typy pletí. Sérum s vitamínem C, kyselinou hyaluronovou a ascorbovou je pro lepší penetraci zapracováno galvanickým přístrojem, poté je vmasírován specielní přípravek s obsahem látek na okysličení buněk a aplikována liftingová alginátová maska. Pleť je po ošetření vypnutá a okysličená.2.Oxy-Vital MaskToto ošetření je určeno především pro pleť citlivou, s rozšířenými žilkami nebo po operacích, dermabrazi, laseru či chemickém peelingu. Obsahuje koncentrát z aloe vera a měsíčku lékařského a kolagenovou masku s obsahem aloe vera a azulenu.Toto ošetření působí proti volným radikálům, okysličuje pleť, zklidňuje podráždění a začervenání, dodá pleti potřebnou vitalitu a energii.