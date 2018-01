Pomocníci na dokonalé řasy a obočí

26. ledna 2018 | 09:00

Vzhled řas a obočí není radno podceňovat, vždyť právě ony dávají našemu obličeji výraz, dotvářejí celkový vzhled a ovlivňují dojem, jímž působíme na své okolí… Pokud zrovna nemáte čas na návštěvu Brow baru či kosmetičky, máme pro vás šest spolehlivých pomocníků pro domácí péči, s nimiž snadno, rychle a bezpečně dosáhnete krásných řas i obočí.

1. Vytrháváme…

Zdá se vám vytrhávání obočí složité? Nezoufejte! Požadovaného tvaru obočí docílíte jednoduše a rychle z pohodlí domova pomocí speciálně tvarovaných depilačních pásek andmetics Brow Wax Strips. Pečlivě je umístíte do tvaru, kdy obočí z jedné třetiny stoupá (od vnitřního koutku oka) a ze dvou třetin klesá, uhladíte a rychle trhnete. Nechtěné chloupky zmizí doslova za sekundu, a to i ty méně viditelné, včetně kořínků. Tajemství spočívá ve správném tvaru pásků (v prodeji jsou pro ženy i pro muže) a použití studeného vosku, který je mnohem příjemnější než teplý, nemluvě o neoblíbeném vytrhávání jednotlivých chloupků pinzetou. A pozor: Pokud vás trápí chloupky kolem rtů, se speciálními pásky na tuto partii tváře rychle docílíte sexy úsměvu.



2. Barvíme…

Vaše řasy potřebují dodat barvu, ale také trochu objemu a lesku? A co obočí? Nerozčiluje už vás to věčné ranní postávání před zrcadlem a jeho domalovávání? Obojí krásně zvýrazníte se sadou BeautyLash Sensitive, s níž můžete řasy a obočí barvit snadno, rychle a šetrně. Barvy totiž obsahují rostlinná barviva, ale žádné oxidanty. Jedno balení vystačí na 8 použití, barva vydrží až 6 týdnů a vybírat si můžete ze tří odstínů (černá, středně hnědá a tmavě hnědá), takže můžete barvu obočí perfektně sladit s odstínem svých vlasů.



3. Pudrujeme…

Pudrové stíny na obočí jsou největším hitem v módním stylingu, zejména u mladé generace. Jejich aplikace je jednoduchá, rychlá a výsledek vypadá naprosto přirozeně. Vyzkoušejte třeba andmetics Brow Powder Trio, které obsahuje tři barevné odstíny: světle, středně a tmavě hnědou. Hodí se pro všechny typy pleti a pudrové barvy můžete použít jednotlivě, nebo je vzájemně míchat pro dokonalé zvýraznění obočí. Nezanechávají nežádoucí načervenalý nádech, protože mají lehký olivový tón. Balení obsahuje praktický aplikátor se štětečkem pro vytvarování obočí na jedné straně a kartáčkem pro aplikaci barvy na straně druhé.

