Power Repair: svěžest mládí

Text: PrimaŽena

20. ledna 2017 | 12:00

Trápí vás počínající známky stárnutí? Vzepřete se jim kvalitní kosmetikou a důslednou péčí. Přípravky inovované řady Power Repair americké přírodní kosmetiky Pevonia Botanica viditelně opravují vrásky a předchází vzniku nových, a zároveň působí proti předčasnému stárnutí.

Kolem čtyřicítky začíná kůže ztrácet svoji elasticitu a pevnost, její povrch se ztenčuje pokračujícím snižováním kvality vnitřních struktur pokožky. Vrásky se stávají trvalé a zřetelnější. Pleti bychom proto měli věnovat stále větší péči, nenahraditelnou se stává pravidelná návštěva u kosmetičky. Zcela samozřejmé by mělo být používání kvalitních kosmetických přípravků s obsahem látek účinných proti stárnutí. Poskytněte pokožce efektivní, mládí prodlužující systém Ligne Power Repair k posílení, vyhlazení a omlazení. Přijměte účinný anti-aging program s mořským kolagenem, mořským elastinem, mořskou D.N.A., kyselinou hyaluronovou a mikroemulsifikovanými vitamíny. Užívejte si znovunabytí a udržování mladosti vaší pletiKolagenový krém (Marine Collagen Cream) je vhodný pro dehydrovanou pleť se sklonem k tvorbě vrásek. Vyživuje, hydratuje a zjemňuje vrásky. Obsahuje mořský kolagen, squalin, kyselinu hyaluronovou dodává pleti a buňkám hloubkovou hydrataci, zabraňuje ztrátě vody z pleti, extrakt z narcisu, UV faktor. 1 750 KčKolagenový koncentrát s kaviárem (Collagen with myoxy-caviar Intensifier) je určený pro pleť se sklonem k hloubkové dehydrataci a tvorbě vrásek. Obsahuje mořský kolagen z kůže a chrupavek ryby Telios, který zlepšuje pevnost a pružnost pleti. Dále obsahuje výtažek z kaviáru, který nejen napomáhá výraznému zpomalení procesu stárnutí pleti, ale při dlouhodobějším užívání dojde i k redukci vrásek stávajících. Výtažek z ibišku napomáhá hloubkové hydrataci a vyhlazuje hluboké vrásky. 1 600 KčZpevňující krém s mořským elastinem (Firming marine elastin cream) je vhodný pro pokožku se ztrátou pružnosti a ochabujícími konturami obličeje. Obsahuje mořský elastin, který zpevňuje a zlepšuje pružnost pokožky. Kyselina hyaluronová zase dodává pleti a buňkám hloubkovou hydrataci a zabraňuje ztrátě vody z pleti. 1 750 KčZpevňující koncentrát s mořským elastinem (Elastin with Sorghum Intensifier) je nepostradatelný pro pleť se ztrátou elasticity a ochabujícími konturami obličeje. Obsahuje mořský elastin z kůže a chrupavek ryby Telios, který projasňuje pleť, zlepšuje její pevnost a pružnost. Další přísadou je výtažek z obilovin Sorghum bicolor (čirok), který ve spojení s nejmodernější peptidovou technologií okamžitě zlepšuje strukturu pleti a napomáhá hydrataci. 1 600 Kč

« předchozí strana 1 2 další strana »