Protivrásková péče - Fytofontana Stem Cells

Text: Prima Žena

12. ledna 2018 | 09:00

Dělat si vrásky znamená starat se. Myslet na své blízké, brát vážně práci, kterou vám někdo svěřil, prostě dělat vše podle nejlepšího svědomí. Kosmetická značka Fytofontana Stem Cells si váží všech, kdo k životu přistupují právě tak - a rozhodla se je ocenit.



Veškerá pleťová kosmetika Fytofontana Stem Cells představuje vědecký vrchol světa kosmetiky, těžící z úspěšných výsledků desetiletého bádání na základě poznatků oceněných Nobelovou cenou. Jde o exkluzivní kategorii péče o pleť, jejíž pozitivní účinky potvrzují nejen in vitro studie a klinické testy, ale také sami zákazníci.Spojuje v sobě účinné přírodní výtažky z rostlinných kmenových buněk, významně urychlující regeneraci pleti, a peptidy nové generace. Ty mají obdobný efekt jako protivráskové injekce, zmírňují stahování svalů, a tím snižují další výskyt vrásek do budoucna.Kosmetika Fytofontana Stem Cells je komplexní: počínaje čistícími gely přes silná pleťová séra až po speciální emulze. Kromě přípravků řady protivráskové péče můžete využít speciálních řad depigmentační kosmetiky , pro péči o oční okolí nebo řady speciální pleťové kosmetiky, která pečuje o hydrataci a vyplnění vrásek Že jde o vědecký vrchol světa kosmetiky, o sobě Fytofontana Stem Cells může prohlašovat zcela svědomitě. Jejímu vývoji totiž předcházely desítky let vědeckého bádání doktora přírodních věd Soběslava Fikera, který se svojí výzkumnou prací významně zapsal nejen v České republice, ale i v zahraničí.Výsledkem Fikerova snažení je zásadní objev omlazujícího účinku kmenových buněk, na jehož základě se zrodila výjimečná kombinace účinných aktivních látek, cíleně působících na obnovení buněk pokožky vzájemným synergickým účinkem. Jde o kombinaci TrioStem3Complex a peptidů, kterou najdeme ve všech přípravcích této kosmetické řady.