Text: Prima Žena

8. února 2017 | 09:00

S přibývajícím věkem dochází ke změně vzhledu pokožky, prohlubují se mimické vrásky, přibývá více a více nových vrásek a pokožka se stává sušší díky klesající tvorbě lipidů.

Proč právě kyselina „mládí“ ?

K tomu všemu nevhodné životní prostředí a nevyvážený životní styl a na pleti se začnou objevovat menší skvrnky, zčervenání, pleť ztrácí elasticitu. Od všech nežádoucích projevů stárnutí pleti nám může pomoci Reviflex řada s kyselinou hyalurunovou pro ženy 35+.Takto je často nazývána právě kyselina hyalurunová, která se vyskytuje v lidském těle a to v kožní tkáni a kloubní tekutině. Zpočátku se získávala z kohoutích hřebínků, očí tučňáků, ze žraločí kůže apod. Moderní věda tyto nehumánní praktiky na zvířatech naštěstí eliminovala a dnes se vyrábí pouze v laboratořích a využívá v kosmetickém průmyslu.Za popularitou kyseliny hyalurunové stojí obyvatelé malé vesničky Yuzuri Hara u Tokia. Tito vesničané měli i ve vysokém věku neobvykle mladistvý vzhled. Vědcům se podařilo zjistit, že je to zejména jejich stravou, kterou tvořila z velké části zelenina a škroby obsahující Hyaluron. Tento objev zapříčinil jeden z prvních vývojů a následný prodej farmaceutické pilulky s kyselinou hyaluronovou proti stárnutí pleti.Řada REVIFLEX působí na kůži okamžitým vyhlazením, rychle se vstřebává bez pocitů mastnosti pleti. Dokáže také potlačit zčervenání a má silný „botox-like“ účinek. Obsahuje UVA i UVB protektivní látky na ochranu před UV zářením způsobujícím předčasné stárnutí pleti a tvorbu nepříjemných pigmentových skvrn.REVIFLEX komplex - to je ochrana, zklidnění, prevence, eliminace, remodelace.…dokonalý anti-aging efekt. Přirozený mladistvý vzhled získejte s Reviflex kompletní řadou !