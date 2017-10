S péčí o pleť dnes začínají ženy dříve

Text: Prima Žena

12. října 2017 | 12:00

Kdy je nejvyšší čas se začít starat o pleť? Jaké procedury jsou dnes nejoblíbenější a podle čeho vybrat tu správnou? Zeptali jsme se MUDr. Heleny Reisingerové, lékařky estetické kliniky Mediestetik.

Na trhu se v posledních letech objevila celá řada možností, jak bojovat s příznaky stárnutí pleti. Jsou podle vás všechny stejně účinné?

Existuje více možností, důležité je, aby zkušený lékař dokázal každému člověku nastavit plán podle typu jeho pleti. Doporučuji pracovat s ověřenými preparáty, které mají vysoký obsah kyseliny hylauronové. Výsledný efekt je trvanlivější – na rozdíl od levnějších produktů s nejasným původem.



Na slevových portálech se mnohdy nabízejí kosmetické zákroky pod cizími názvy, kterým ani zákaznice nerozumí. Nehrozí jim při opakovaném použití např. poškození pokožky?

Každá zákaznice by měla trvat na konzultaci s lékařem. V mnoha zařízeních hrají významnou roli atraktivní názvy – diamantová maska, gejzír mládí atd. Mělo by však být vždy zřejmé, o jaké ošetření se jedná, jaký je jeho mechanismus a podíl účinných látek. Názvy, kterým pacient nerozumí (názvy laserů, radiofrekvence), by měly být vždy dobře vysvětleny. Nejen kvůli tomu, aby se předešlo nedorozumění, ale i nežádoucím účinkům. Slevové portály však většinou nabízejí obyčejné a levné procedury, které bohužel nemají kýžený ani dlouhotrvající výsledek.



Ať už se jedná o návštěvu kosmetického salónu, nebo kliniky estetické medicíny – podle jakých kritérií by si zákaznice měla vybírat proceduru? Kde si může sama zjistit důvěryhodné informace o aplikovaném prostředku nebo o použité technologii?

Veškeré informace by měl sdělovat lékař. Další možností jsou např. webové stránky klinik, kde jsou k dispozici podrobnosti, recenze pacientů či studie z oborových webů. Může se stát, že se pacientka objedná na proceduru, která pro ni není vhodná. Pak by jí měl lékař vysvětlit, o co se konkrétně jedná a co je pro ni nejlepší.



